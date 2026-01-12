Un bar lanza una nueva tarifa que puede cambiarlo todo y se lía la mundial al momento

En las últimas semanas, cada pocos días se ven en redes sociales (especialmente en X, TikTok e Instagram) iniciativas de bares y restaurantes que buscan implementar un nuevo cobro o tarifa o lograr subidas en los precios que tienen.

Una de las últimas la ha compartido la popular cuenta Soy Camarero, que tiene más de 165.000 seguidores en la red social de Elon Musk. El perfil ha mostrado el cartel que ha colgado un bar para informar a sus clientes de que va a empezar a cobrar por ver el fútbol con una tarifa básica, independientemente del gasto que vaya a consumir ese cliente.

"Señores clientes, por motivos de los elevados costes de la transmisión de los partidos de fútbol, nos vemos obligados a cobrar 10 euros por silla para vuestra consumición", se puede leer. Además, plantea una serie de ofertas en las que si van más personas se reduce el precio.

Mesa para cuatro: 30 euros

30 euros Mesa para seis: 45 euros

45 euros Mesa para nueve: 60 euros

De esta forma, si para una persona tiene un coste mínimo de 10 euros, en caso de ir cuatro o seis personas este se reduce hasta a los 7,5 euros, mientras que si la mesa es de nueve se queda en 6,66 euros por cabeza.

El debate está servido

La publicación de Soy Camarero con esta imagen se ha hecho viral con más de 1,5 millones de reproducciones, más de 1.000 me gusta y casi un millar de respuestas y citas valorando el tema. La inmensa mayoría denuncia los altos precios que hay por ver el fútbol y se queja de que se implementen este tipo de tarifas.

Sin embargo, sí que se puede leer mensajes en los que alaban esa sinceridad y afirman que los responsables de los establecimientos tienen que ser claros para que el cliente lo sepa antes de tomar la decisión de quedarse o no.

Otros carteles honestos

En los últimos días también se ha visto otro mensaje promovido por un bar en el que se informaba a sus clientes de que iban a subir los precios.

"A partir del 1 de enero suben 10 céntimos todas las consumiciones así que luego no empecéis a darme el coñazo", se puede leer en el cartel que colocó el dueño de un local a modo de aviso para sus parroquianos.