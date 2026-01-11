Las abejas sin aguijón de Amazon pasan a la historia por ser los primeros insectos del mundo con derechos legales

Con el paso del tiempo, el bienestar de los animales y sus derechos cobran la importancia que merecen. Un evento reciente lo prueba. Tal y como anuncia el diario El Confidencial, se trata del reconocimiento de los derechos legales a una raza de abejas especial: son conocidas por carecer de aguijón y por su silenciosa presencia. Los hechos han ocurrido en el municipio de Satipo, que pertenece a la Amazonía peruana.

Según reza la publicación, la aprobación de esta medida se ha visto motivada por la necesidad de proteger a estas criaturas polinizadoras que son parte de la correcta sostenibilidad de la biodiversidad de la zona, así como de los cultivos del lugar. En este ecosistema, estos insectos representan un alto valor económico.

En cuanto a sus características, también consultadas en la publicación, son una de las variantes más antiguas del mundo. Entre sus funciones, se encuentra la preservación de alrededor del 80% del entorno vegetal del territorio amazónico, siendo parte de ellos productos que se comercializan a nivel mundial, como cacao, café, arándanos o aguacate.

Riesgo de extinción

Tal y como reza la publicación, el principal enemigo que enfrenta esta especie es la deforestación. Además, combinada con otros procesos como el avance agrícola, el impacto del cambio climático o el uso de pesticidas, ha imposibilitado su función en la naturaleza. Por ello, el riesgo de extinción "se volvió real".

La iniciativa de proteger a esta especie fue impulsada hace años por la científica peruana Rosa Vásquez Espinosa, fundadora de Amazon Research International. Su reclamo surgió en relación con su investigación con respecto al enlace cultural que mantenían estas particulares abejas con las comunidades indígenas que aún se mantienen activas en la región a día de hoy.

En declaraciones recogidas por el diario Abc, Javier Ruiz, que formó parte del equipo de investigación, aseguró que "iniciamos este trabajo para que las abejas sin aguijón dejen de estar invisibilizadas en el Perú porque al ser polinizadores de la vegetación y de la flora nativa mantienen vivas todas las especies vegetales amazónicas".

Gracias a esto, el municipio de Satipo, al centro de ese país, aprobó la ordenanza bautizada como Declaración de Derechos de las Abejas Nativas sin Aguijón. Esto otorga, por tanto, protección jurídica a los ejemplares de dicha especie. Además, obliga a la adecuada preservación y protección de los mismos, así como de sus hábitats, que deben quedar libres de contaminación. Se trata de uno de los mayores problemas que enfrenta la región amazónica en la actualidad, como concluye el medio de comunicación.