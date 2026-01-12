Los Globos de Oro 2026 coronan a 'Una batalla tras otra' y a 'Adolescencia': esta es la lista completa de ganadores

La actriz Teyana Taylor, de 'Una batalla tras otra', con el Globo de Oro a Mejor actriz de reparto ganado este 11 de enero de 2026 en la 83ª edición de los premios.

No ha habido grandes sorpresa en los Globos de Oro 2026 y se han cumplido los pronósticos que llamaban a Paul Thomas Anderson a hacerse con "un Globo de oro tras otro" con su cinta Una batalla tras otra. Mientras que Adolescencia ha consolidado su éxito como la serie de la temporada tras los premios Emmy.

La película protagonizada por Leonardo Dicaprio ha triunfado con cuatro galardones de los nueve a los que optaba, entre ellos Mejor película comedia o musical, Mejor dirección y Mejor guion, aunque esta 83ª edición de los Globos de Oro ha dejado premios bastante repartidos, especialmente en las categorías de interpretación de cine.

Aunque Dicaprio no se llevó el premio —que recayó en la categoría de Mejor actor en comedia o musical en un Timothée Chalamet que ha encandilado a la crítica tras su marketiniana Marty Supreme— sí que recibió una pulla de mano de la presentadora Nikki Glaser por la edad de sus novias.

La que sí se llevó un Globo de Oro a casa por su interpretación en la cinta de Anderson fue Teyana Taylor en la categoría de mejor actriz de reparto. En la categoría de drama, la gran triunfadora fue Hamnet, de Chloé Zhao, que se alzó con dos premios: el de Mejor película dramática y a Jessie Buckley como Mejor actriz en una película dramática.

La sorpresa la dio la cinta brasileña El agente secreto, que además de arrebatarle el Globo de Oro a Sirat en la categoría de Mejor película de habla no inglesa ha logrado que Walter Moura se alce como Mejor actor en una película dramática.

En la categoría de series de televisión, Adolescencia (Netflix) se ha consolidado como la gran serie de la temporada con cuatro premios volviendo a premiar al pletórico Stephen Graham como Mejor actor en miniserie, al gran debutante Owen Cooper como Mejor actor de reparto de televisión y a Erin Doherty como Mejor actriz de reparto. En las categorías de serie dramática y serie de comedia, las triunfadoras han sido la frenética serie médica de HBO Max The Pitt y la sátira sobre la industria holiwoodiense dirigida y protagonizada por Seth Rogen The Studio (Apple TV).

Listado de ganadores en la categoría de cine de los Globos de Oro 2026

​Mejor dirección

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra.

Guillermo Del Toro por Frankenstein.

Ryan Coogler por Pecadores.

Chloé Zhao por Hamnet.

Joachim Trier por Valor sentimental.

Jafar Panahi por Un simple accidente.

Mejor película dramática

Hamnet.

Frankenstein.

Un simple accidente.

El agente secreto.

Valor sentimental.

Pecadores.

Mejor película de comedia o musical

Una batalla tras otra.

Marty Supreme.

Bugonia.

Blue Moon.

Nouvelle Vague.

No other choice.

Mejor actor en categoría de drama

Wagner Moura por El agente secreto.

Oscar Isaac por Frankenstein.

Dwayne Johnson por The Smashing Machine.

Joel Edgerton por Sueños de trenes.

Michael B. Jordan por Pecadores.

Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

Mejor actor en categoría de comedia o musical

Timothée Chalamet por Marty Supreme.

George Clooney por Jay Kelly.

Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra.

Jesse Plemons por Bugonia.

Ethan Hawke por Blue Moon.

Lee Byung Hun por No other choice.

Mejor actriz en categoría de drama

Jessie Buckley por Hamnet .

Renate Reinsve por Valor sentimental.

Jennifer Lawrence por Die my love.

Julia Roberts por Caza de brujas.

Sydney Sweeney por Christy.

Eva Victor por Sorry, baby.

Mejor actriz en categoría de comedia o musical

Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You.

Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee.

Emma Stone por Bugonia.

Cynthia Erivo por Wicked Parte II.

Kate Hudson por Song Sung Blue.

Chase Infiniti por Una batalla tras otra.

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgard por Valor sentimental.

Benicio del Toro por Una batalla tras otra.

Jacob Elordi por Frankenstein.

Paul Mescal por Hamnet.

Sean Penn por Una batalla tras otra

Adam Sandler por Jay Kelly.

Mejor actriz de reparto



Teyana Taylor por Una batalla tras otra.

Ariana Grande por Wicked Parte II.

Elle Fanning por Valor sentimental.

Emily Blunt por The Smashing Machine.

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental.

Amy Madigan por Weapons.

Mejor guion

Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.

Hamnet de Maggie O’Farrell y Chloé Zhao.

de Maggie O’Farrell y Chloé Zhao. Pecadores , de Ryan Coogler.

, de Ryan Coogler. Valor sentimental, de Joachim Trier y Eskil Vogt.

de Joachim Trier y Eskil Vogt. Un simple accidente , de Jafar Panahi.

, de Jafar Panahi. Marty Supreme, de Ronald Bronstein y Josh Safdie.

Mejor película en lengua no inglesa

El agente secreto (Brasil).

Un simple accidente (Francia).

(Francia). No other choice (Corea del Sur).

(Corea del Sur). Valor sentimental (Noruega).

(Noruega). Sirat (España).

(España). La voz de Hind (Túnez).

Mejor banda sonora

Los pecadores.

Frankenstein.

Una batalla tras otra.

Sirat.

Hamnet.

Mejor canción original

Golden de Las guerreras k-pop.

Dream as One de Avatar: Fuego y ceniza.

de I Lied to You de Los pecadores.

de No Place Like Home de Wicked: Parte II.

de The Girl in the Bubble de Wicked: Parte II.

de Train Dreams de Sueños de trenes.

Mejor película animada

Las guerreras del K-pop.

Guardianes de la noche: La fortaleza infinita.

Arco.

Elio.

Zootrópolis 2.

Little Amelie.

Mejor logro cinematográfico en taquilla

Los pecadores

F1: La película.

Avatar: Fuego y ceniza.

Misión: Imposible - Sentencia final.

Las guerreras del k-pop.

Wicked: Parte II.

Weapons.

Zootrópolis 2

Listado de ganadores en la categoría de series de los Globos de Oro 2026

Mejor serie dramática

The Pitt.

Separación.

Pluribus.

Slow Horses.

The White Lotus.

La diplomática.

Mejor serie comedia o musical

The Studio

Colegio Abbott.

Solo asesinatos en el edificio.

The Bear.

Hacks.

Nadie quiere esto.

Mejor actor en serie dramática

Noah Wyle por The Pitt.

Sterling K. Brown por Paradise .

. Diego Luna por Andor .

. Gary Oldman por Slow Horses.

Mark Ruffalo por Task .

. Adam Scott por Separación.

Mejor actriz en serie dramática

Rhea Seehorn por Pluribus .

Keri Russell por La diplomática.

Kathy Bates por Matlock.

Britt Lower por Separación.

Helen Mirren por Tierra de mafiosos.

Bella Ramsey por The Last of Us

Mejor actor en serie comedia o musical



Seth Rogen por The Studio.

Adam Brody por Nadie quiere esto.

Jeremy Allen White por The Bear.

Glen Powell por Chad Powers.

Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio.

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio.

Mejor actriz en serie comedia o musical

Jean Smart por Hacks .

Kristen Bell por Nadie quiere esto.

Selena Gómez por Solo asesinatos en el edificio.

Jenna Ortega por Miércoles .

. Ayo Edebiri por The Bear.

Natasha Lyonne por Poker face.

Mejor miniserie o telefilme

Adolescencia.

Su peor pesadilla.

La bestia en mí.

Black Mirror.

Dying for Sex.

La novia.

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Stephen Graham por Adolescencia.

Jacob Elordi por El camino estrecho al norte profundo.

Paul Giamatti por Black Mirror.

Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein.

Jude Law por Black Rabbit.

Matthew Rhys por La bestia en mí.

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Michelle Williams por Dying for Sex.

Claire Danes por La bestia en mí.

Rashida Jones por Black Mirror.

Amanda Seyfried por Long Bright River.

Sarah Snook por Toda su culpa.

Robin Wright por La novia.

Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme

Owen Cooper por Adolescencia.

Ashley Walters por Adolescencia.

Walton Goggins por The White Lotus.

Tramell Tillman por Separación.

Billy Crudup por The Morning Show.

Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme

Erin Doherty por Adolescencia.

Carrie Coon por The White Lotus.

Aimee Lou Wood por The White Lotus.

Parker Posey por The White Lotus.

Hannah Einbinder por Hacks.

Catherine O'Hara por The Studio.

Mejor podcast

Good Hang with Amy Poehler.

Armchair Expert with Dax Shepherd.

Call Her Daddy.

The Mel Robbins Podcast.

Smartless.

Up First.