El emotivo discurso del brasileño Wagner Moura al recoger el Globo de Oro: "Si el trauma se puede transmitir de generación en generación, los valores también"

Wagner Moura, al recoger el Globo de Oro a Mejor actor en una película dramática por 'El agente secreto' este 11 de enero.

Ni Jeremy Allen White por su biopic de Bruce Springsteen ni Michael B. Jordan por su doble papel Pecadores. En estos Globos de Oro 2026, la sorpresa de la temporada la ha dado el brasileño Wagner Moura con su papel en la cinta El agente secreto, que también se ha alzado con el premio a Mejor película de habla no inglesa.

La película, que narra una trama de cine negro ambientada en la dictadura de Ernesto Geisel en Brasil, ha convertido a Moura en el primer actor brasileño en ganar un Globo de Oro, después de el que ganó el pasado año su compatriota Fernanda Torres por su papel en Aún estoy aquí.

Moura, que ha demostrado en más de una ocasión su compromiso político, pero ha negado querer ser "el Che del cine", aprovechó su discurso de agradecimiento para lanzar un emotivo mensaje sobre la memoria, el trauma y los valores.

"El agente secreto es una película sobre la memoria, más bien sobre la falta de memoria, y el trauma generacional. Yo creo que si se pueden transmitir los traumas a lo largo de las generaciones, los valores también se pueden transmitir", ha comenzado diciendo.

"Así que esto es para aquellos que siguen fieles a sus valores, a nuestros hijos, a Sam, para nuestra vida en común, gracias. Esto es para todos en Brasil, viva nuestro país, viva la cultura brasileña", ha concluido en su discurso.

Estas no han sido sus únicas palabras sobre los valores y la política de su país que ha hecho el intérprete que dio vida a Pablo Escobar en la serie Narcos (Netflix). "La dictadura sigue siendo una herida abierta en nuestra vida diaria", señaló a EFE el intérprete a su paso por la sala de ganadores de la 83ª edición de estos premios.

"Pasó hace apenas 50 años, y recientemente, del 2018 al 2022, tuvimos un presidente de extrema derecha en Brasil, un fascista que es la encarnación física de los ecos de la dictadura", añadió Moura en referencia al mandato de Jair Bolsonaro. "Así que la dictadura sigue muy presente en la vida cotidiana brasileña. Por eso tenemos que seguir haciendo filmes al respecto", concluyó el intérprete.

Un thriller político en plena dictadura brasileña que le ha arrebatado el Globo de Oro a 'Sirat'

A pesar de que la cinta de Oliver Laxe Sirat se encontraba nominada a los Globos de Oro a Mejor película de habla no inglesa y a Mejor banda sonora, se ha ido de vacío de los premios. El agente secreto se ha hecho con el premio a Mejor película de habla no inglesa y, por tanto, se ha postulado como una de las favoritas para los Oscar en esta categoría.

El agente secreto es un thriller político encuadrado en el género neo-noir dirigido por Kleber Mendonça Filho ambientado en Brasil en 1977, en plena dictadura militar que narra la historia sigue a Armando, un profesor especializado en tecnología que regresa a Recife con la esperanza de reencontrarse con su hijo.

Sin embargo, pronto se ve atrapado en una atmósfera de vigilancia, persecución y tensión social al descubrir que viejos conflictos políticos y fuerzas de la dictadura lo persiguen. Todo ello, a través de una narrativa que mezcla intriga, represión y resistencia en medio del colorido del carnaval.