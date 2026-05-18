La crítica internacional se rinde ante 'El ser querido' de Soroyogen: "Hacía tiempo que Bardem no tenía un papel tan directo en el que pudiera clavar sus dientes"

El aplausómetro del Festival de Cannes puso a prueba al primero de los tres largometrajes españoles que lucharán por la Palma de Oro en el certamen. Se trata de El ser querido, la cinta de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Vicky Luego como protagonistas, que se proyectó este sábado recibiendo hasta ocho minutos de ovación del público.

La película aborda la relación tóxica de un padre, director de cine, con su hija actriz, a la que pide que trabaje en su próxima película. El argumento recordó a muchos a la oscarizada Valor Sentimental de Joachim Trier. Sin embargo, la crítica deja claro que más allá de las similitudes la cinta del director español se recrea mucho más en el metacine y el rodaje de esta nueva película ficticia.

Además de los aplausos recibidos por parte de los críticos e invitados asistentes al festival, la crítica internacional se ha deshecho en halagos para este nuevo largometraje del español, el primero desde As Bestas en 2022.

The Guardian asegura que Bardem ofrece "su actuación más aterradora desde No es país para viejos", la cual le llevó a ganar el Oscar. A diferencia de otras cintas que abordan la creación cinematográfica, desde el diario británico aseguran que la película de Sorogoyen no se recrean en "la fantasía, el sentimentalismo o un éxtasis embriagador ante la magia del cine".

"Todo está preparado para una filmación de pura crueldad y abuso, en irónico contraste con la supuesta crítica moralizante de su proyecto a las relaciones de poder patriarcales coloniales", señalan en el diario británico, donde califican las interpretaciones de Bardem y Luengo como "sobresalientes".

Variety también centra sus palabras en la actuación de Bardem, destacando que "hacía tiempo que Bardem no tenía un papel tan directo en el que pudiera clavar sus dientes".

Vicky Luengo y Javier Bardem en 'El ser querido'. Movistar +

"Siempre impone respeto, pero como Esteban es un personaje arrollador —carismático y manipulador, despiadado pero astutamente silencioso—, y durante un rato nos sentimos como si estuviéramos viendo a Javier Bardem en todo su esplendor: guapo, magnético e inconfundiblemente agresivo", destacan sobre el actor español.

Para la revista cinematográfica, El ser querido pone de actualidad algo como son las malas prácticas, la agresividad y los comportamientos tóxicos en los sets de rodaje, a pesar de que esto sigue sucediendo: "Es una película sustanciosa y entretenida dentro del género, que lo actualiza a la actualidad, cuando ya no es tan fácil como antes para un director intimidar a un reparto y un equipo técnico".

The Hollywood Reporter, por su parte, no duda en destacar también la interpretación de Luengo como la hija abandonada de este director: "Ofrece una interpretación poderosa como una joven que no puede superar un rencor de toda la vida". Además, destacan la capacidad de Sorogoyen para transmitir tensiones. "Es un maestro en la representación del malestar", indican y comparan la inquietud que genera la cinta con algunos tramos de As Bestas.

Las palabras de Bardem contra la "masculinidad tóxica"

Fuera de la pantalla, Bardem tampoco se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre la temática que aborda la cinta —pero también de las "listas negras" de Hollywood por sus denuncias ante el genocidio en Palestina— y ha llevado ese machismo tóxico y narcisista a rostros de la política internacional como Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu.

"Los machos alfa van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte hasta destrozarte'. Es un puto comportamiento masculino tóxico que está creando miles de muertos", ha denunciado.

"Creo que viene originado por lo que llaman masculinidad tóxica, que es de la mala educación que hemos recibido durante muchas generaciones, entre las que me incluyo", empezó denunciando el actor, que no dudó en calificar España como un país "muy machista".

"Tengo 57 años, vengo de un país muy machista que se llama España, donde hay una media de dos mujeres asesinadas al mes por sus maridos o ex novios, lo cual es horrible. Solo esa cifra de mujeres asesinadas es increíble. Y de algún modo lo hemos normalizado. Es como 'bueno, sí, es horrible'", añadió.