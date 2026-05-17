Javier Bardem es tajante al hablar de un posible efecto negativo por su clara opinión sobre Gaza

Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem y Victoria Luengo han presentado El ser querido en Cannes. Pero no era la única película española que ha viajado a Francia. La 79ª edición del festival francés ha hecho historia para el cine español al seleccionar tres películas en competición oficial por la Palma de Oro.

"Que haya tres películas nuestras representando a nuestro país es una quimera. Está muy bien y hay que celebrarlo. Se habla mucho de esta industria, de la calidad de nuestra industria, de la calidad de nuestros técnicos, de nuestros artistas, de nuestros creadores. Y por mucho que le pese a una parte de la sociedad, habla mucho también de la importancia de apoyar un cine que da tanto trabajo y que también da tanta ganancia", ha reivindicado Bardem este sábado a los pies de la alfombra roja del festival de cine francés y en unas declaraciones a La Ser.

En su nueva película, el actor español interpreta a un director de cine y al padre de una actriz inexperta (Victoria Luengo). Los protagonistas se rencuentran años más tarde, durante un rodaje en Fuerteventura.

Durante la alfombra roja del Festival, sus compañeros de reparto y dirección han querido alabarle, no solo por su calidad interpretativa, también por su compromiso político con Gaza. De hecho, en las últimas semanas el actor se ha mantenido en el punto de mira por la posibilidad de entrar en supuestas listas negras de la Academia de Hollywood por estos posicionamientos.

Él, una vez más, lo tiene claro: "Está cambiando la narración. Evidentemente hay riesgo y yo lo tomo, porque tengo una posición privilegiada. Creo que me está llamando aún más gente, incluso, porque saben que ahora el silencio y apoyar la neutralidad y la cancelación no funcionan. Esa ya es una gran victoria".

"Entiendo que haya gente que no pueda tomar esos riesgos, pero aquellos que pueden y no lo hacen, me parecen cobardes. Lo siento mucho, pero hay cosas en las que la neutralidad ya no es posible", criticaba el ganador de un Oscar.

El jurado del Festival de Cannes, compuesto este año por Demi Moore, Chloé Zhao, Park Chan-wook, Diego Céspedes o Paul Laverty, ha criticado duramente la posición de la Academia del Cine más prestigiosa del mundo con respecto a la situación en la Franja de Gaza.

Precisamente, Laverty, guionista de las cintas de Law Roach, ha sido de los más críticos en este sentido. "Javier Bardem y Mark Ruffalo han sido metidos en listas negras por sus opiniones en contra del asesinato de mujeres y niños en Gaza. ¡Es una vergüenza que Hollywood que haga eso! Les expreso mi respeto y total solidaridad. Son lo mejor de nosotros y les deseo lo mejor", destacó.