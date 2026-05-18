Javier Bardem llama a España "un país muy machista" y da muchísimo que hablar: así lo justifica 

De nuevo unas palabras del actor Javier Bardem sobre España están teniendo un gran recorrido y dando mucho que hablar. Este domingo, durante la rueda de prensa de la presentación de la película El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en el Festival de Cannes, Bardem habló de la masculinidad tóxica y de los asesinatos machistas que existen.

Bardem, que compite por la Palma de Oro de Cannes, fue preguntado por el origen de estos comportamientos machistas, ya que el da vida a un director de cine que trata de recomponer la inexistente relación con su hija y que muestra en una espectacular escena un brutal comportamiento machista.

"Creo que viene originado por lo que llaman masculinidad tóxica, que es de la mala educación que hemos recibido durante muchas generaciones, entre las que me incluyo", comenzó a decir.

"Tengo 57 años, vengo de un país muy machista que se llama España, donde hay una media de dos mujeres asesinadas al mes por sus maridos o ex novios, lo cual es horrible. Solo esa cifra de mujeres asesinadas es increíble. Y de algún modo lo hemos normalizado. Es como 'bueno, sí, es horrible'", prosiguió diciendo.

Bardem remató su intervención con dos preguntas invitando a reflexionar sobre estos datos: "¿Estamos locos? ¿Estamos matando a mujeres porque algunos hombres creen que las poseen, que son sus posesiones?".

Las consecuencias de este comportamiento

Ese tipo de comportamiento, indicó el actor, también tiene sus conscuencias a nivel internacional con los diferentes conflictos que se están viviendo: "Así que ese problema también deriva en Trump, Putin y Netanyahu, y considera que si se habla del comportamiento masculino tóxico es por la conciencia social que hay en torno a esta cuestión".

"Los machos alfa van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte hasta destrozarte'. Es un puto comportamiento masculino tóxico que está creando miles de muertos"; sentenció.

Finalmente, acabó diciendo que "si estamos hablando de ellos es porque somos más conscientes de ello, afortunadamente, porque hace 20 años era algo que nadie consideraba un problema". "Creo que esta película habla de eso y es bueno que en esta película haya tres personas que dicen no a Esteban y las tres son mujeres", concluyó el actor en rueda de prensa.