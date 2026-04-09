Almodóvar, 'los Javis' y Sorogoyen competirán en el Festival Cannes

Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y con Javier Bardem como protagonista, competirán por la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo.

Esta es la primera vez que tres películas españolas competirán en la sección oficial por el máximo galardón en el festival francés.

La película del director manchego cuenta la historia de un guionista y director (Sbaraglia) con problemas de creación, que trata de escribir un guion sobre una directora de publicidad (Lennie) y su círculo más cercano. Está protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia, y cuenta con colaboraciones como las de Rossy de Palma, Carmen Machi o la cantante Amaia Romero.

Será la séptima participación de Almodóvar en la competición de Cannes, festival que le ha premiado con el galardón de mejor dirección por Todo sobre mi madre en 1999, y con el de mejor guion por Volver, en 2006.

Con Amarga Navidad, Almodóvar regresa a un festival que siempre le ha tratado muy bien pese a que se le resiste la Palma de Oro. Además, ha participado dos veces en el jurado oficial, como miembro en 1992 y como presidente en 2017.

Por su parte, Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', se estrenarán en el Festival de Cannes con La bola negra, protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, que debuta como actor. Él estará acompañado por Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de contar con dos colaboraciones de lujo, las de Penélope Cruz y Glenn Close.

'La bola negra’ narra las vidas interconectadas de tres hombres gays en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017 y está inspirada en la obra homónima que dejó inconclusa Federico García Lorca, de la que se conservan tan solo cuatro páginas, y en el diario de un amigo suyo que contaba cómo el granadino pensaba desarrollarla.

También peleará por la Palma de Oro el director español Rodrigo Sorogoyen con El ser querido, su esperada película con Javier Bardem como protagonista y en la que interpreta a un aclamado director de cine que rueda junto a su hija, una actriz sin éxito, una película tras años de distanciamiento y tensión que ninguno de los dos quiere abordar directamente. El reparto de esta película, que se filmó principalmente en la isla de Fuerteventura, cuenta también con Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Marina Foïs, entre otros.

Sorogoyen se estrenó en el prestigioso certamen de la Costa Azul francesa en 2022 con As bestas, que estuvo en la sección Cannes Première, pero fuera de la competición por la Palma de Oro.