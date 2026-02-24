Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lily Collins se meterá en la piel de Audrey Hepburn en una película sobre cómo se rodó 'Desayuno con diamantes'
La actriz ha dejado claro que siente "adoración" por la legendaria estrella de Hollywood.

Uxía Prieto
Lily Collins, el pasado diciembre en el estreno de 'Emily in Paris'
Lily Collins, el pasado diciembre en el estreno de 'Emily in Paris'PLeSegretain/Getty Images

Los sueños se cumplen para Lily Collins. La protagonista de la serie Emily in Paris se meterá en la piel de Audrey Hepburn en una película sobre el rodaje de una de las cintas más icónicas de la legendaria actriz, Desayuno con diamantes (1961). Así lo ha anunciado ella misma a través de su cuenta de Instagram. 

"Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Honrada y entusiasmada, no alcanzo a expresar lo que siento", comentó Collins junto a imagen de Hepburn con el clásico vestido negro que lucía en la película. 

Por ahora se desconoce cuándo se estrenará la película y tampoco se saben más detalles sobre el proyecto. Sí que se ha confirmado que se encargará del guión Alena Smith, creadora de la serie Dickinson, que se puede ver en Apple TV. 

El guión, según la revista especializada The Hollywood Reporter, estará basado en el libro Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, de Sam Wasson. 

Se espera que la cinta narre y profundice en las dificultades para sacar el adelante el proyecto, incluidas las teorías que se han comentado desde hace años de que Marilyn Monroe era la opción favorita de Truman Capote para encarnar a Holly Golightly.

Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes'
  Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes'CBS via Getty Images

La película, dirigida por Blake Edwards, es una adaptación de la novela homónima de Capote y finalmente fue Audrey Hepburn la que se metió en la piel de la protagonista. Golightly terminó siendo uno de los papeles más recordados de la carrera de la legendaria actriz. 

Se espera que en la película protagonizada por Lily Collins también aparezca como personaje, además del propio Capote, Edith Head, una de las diseñadoras de vestuario más celebradas de la historia de Hollywood y que consiguió que el vestuario de Desayuno con diamantes sea uno de los más recordados. 

