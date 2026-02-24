Críticas a Telemadrid por hablar de 'inquiokupación' tras el asesinato de una mujer por violencia de género

Telemadrid, la televisión pública madrileña, ha recibido en las últimas horas numerosas críticas después de que su programa matinal Buenos días Madrid incluyera en su cobertura sobre el asesinato de una mujer por violencia de género una entrevista a la propietaria de la vivienda en la que se produjo el crimen. Ella se presentaba ante las cámaras como una víctima de 'inquiokupación'; esto es, inquilinos que no pueden pagar el alquiler a sus caseros y se quedan viviendo en la casa.

El pasado jueves, un hombre de 33 años fue detenido tras matar presuntamente a su expareja, una mujer de 37 años, en una vivienda situada en un piso bajo del número 385 de la calle López de Hoyos, en el distrito de Hortaleza. Ambos son de nacionalidad paraguaya. El hombre tenía en vigor una orden de alejamiento sobre la mujer y las primeras pesquisas apuntan a que la víctima habría sido estrangulada en el interior de la vivienda.

Telemadrid se hizo eco del asesinato, pero también de la denuncia por "inquiokupación" que la dueña de la casa había interpuesto para poder recuperar su casa. Según El Mundo, la asesinada vivió los últimos meses de su vida "asediada" por su casera para que abandonase el piso por no pagar el alquiler.

Ante las cámaras, Jacqueline aseguró que el asesinato fue "la peor manera de poder recuperar su vivienda". Pero, a renglón seguido, la mujer denunciaba el supuesto mal estado en el que se encontraba su propiedad. "Está todo destrozado. Hay pintadas que se han hecho con rotuladores, han arrancado los rodapiés. Mucho daño y está hecho aposta. Descuidado y sucio", aseguraba. Cabe señalar que el periodista presenta a Jacqueline como una "amiga" de la víctima, a quien prestó su vivienda "como un favor personal".

El HuffPost se ha puesto en contacto con el abogado de la familia de la víctima, quien ha lamentado que los medios de comunicación hayan puesto el foco en la vivienda y "no en lo realmente importante": el asesinato de una persona y también que una niña de dos años ha quedado huérfana.

Fuentes de la familia también subrayan que Jacquline se fue de viaje a Inglaterra y, al volver, le "pidió el piso ipso facto" a su amiga . "Ahora, está utilizando todos los medios para difundir que el hijo mayor tenía intención de quedarse con la vivienda, cuando no es así. También pedimos a la policía poder acceder a la casa para dejarla ordenada, pero Jacqueline ha empezado a acudir a los medios y a victimizarse, no sé si con un fin económico o de qué tipo", aseguran.

El abogado de la familia también asegura que han pedido derecho a réplica en Telemadrid, pero no se les ha concedido.

Más Madrid envía una carta al director de la cadena

Más Madrid ha remitido al director general del canal, José Antonio Sánchez, una carta para denunciar la cobertura realizada por este asesinato machista. "El sectarismo ideológico está cegando a los responsables de RadioTelevisión Madrid. Han optado por un enfoque morboso, que niega la condición de víctima de la mujer asesinada y que desvía el foco del problema. Telemadrid no deja de cruzar líneas rojas: que decidan frivolizar con algo tan serio como la violencia machista es la constatación de que se ha convertido en un nodo más de la constelación de medios truchos que el gobierno de Ayuso riega con dinero público para que fabriquen noticias falsas, desinformen y ataquen a la oposición", señalan los diputados Pablo Padilla y Hugo Martínez.

La formación acaba señalando que esta cobertura demuestra que Telemadrid "ha renunciado a ser la televisión de calidad, plural y de cercanía que se espera de ella".