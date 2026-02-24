Rosa, ganadora de 'Pasalabra', provoca asombro al contar qué estaba haciendo tres años antes de ir al concurso: "No estaba bien de la cabeza"

Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de Pasalabra con un premio de 2.716.000 de euros, ha desvelado cómo y cuánto se preparó para entrar en ese programa y ha dejado bien a las claras que su triunfo no ha sido, ni mucho menos, una cuestión de suerte.

En una entrevista en Land Rober-Tunai Show, el popular programa de la TVG que presenta Roberto Vilar, Rosa ha explicado que estuvo estudiando 12 o 10 horas al día durante tres años antes de entrar en el programa sin saber si la iban a llamar para el casting.

"Estuve dos años sin hacer el casting, que ahora pienso, al verbalizarlo, que no estaba muy bien de la cabeza. En la pandemia me quedé sin trabajo y mucha gente me decía: 'Pero prepara unas oposiciones", ha rememorado.

"¿Cuánta gente tengo en competencia?"

"Y yo en un momento dije: 'Puedo preparar unas oposiciones, pero si hago unas oposiciones... ¿cuánta gente tengo en competencia? ¿Con cuánta gente tengo que competir? Pero si yo preparo muy bien Pasapalaba, realmente gente que dedique tanto tiempo hay prepararlo... no hay tanta. Entonces si llego a ser muy buena no tengo tanta competencia. Fue el razonamiento que hice", ha explicado.

Rosa ganó el bote, de hecho, al acertar una palabra prácticamente imposible. Faltaban tres segundos y un nombre: apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. "Morrall", dijo ella, desatando el júbilo entre Roberto Leal y todos los presentes en plató.

307 programas a sus espaldas

Su rival, Manu Pascual estuvo en 437 programas de los que ganó 161, perdió 147 y empató 129. A pesar de no haber ganado el bote, el madrileño ha acumulado 270.600 euros en premios y se ha quedado seis veces a una del bote.

Por su parte, Rosa ha estado en 307 programas, ha ganado 96, ha perdido 120 y ha empatado 91. Quedándose en dos ocasiones a un acierto del bote que finalmente se ha llevado.