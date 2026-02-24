La Guardia Civil afirma que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo"

Labores de rescate de los convoyes ferroviarios accidentados en la zona del siniestro en Adamuz (Córdoba), el 21 de enero de 2026.

La Guardia Civil ha presentado un oficio ante el juzgado que investiga el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que alerta de que "personal de Adif" se llevó restos de las vías de tren desde la zona del siniestro hasta una base de mantenimiento "y practicó distintas pruebas en el material sin advertirlo ni solicitarlo". Adif ha contestado al juzgado que esos restos estuvieron siempre a disposición judicial.

El oficio, al que tuvo acceso la Cadena SER (tras su adelanto por medios como ABC y El Mundo), parte de la toma de declaración el pasado 6 de febrero al responsable de la Base de mantenimiento de AVE de Adif en la localidad de Hornachuelos. Contó a los agentes que el 22 de enero recibió "orden verbal" del jefe de área de Adif para que procediera a "la retirada de cupones de raíl -fragmentos de vía- entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento de AVE".

La maniobra, según declaró, se llevó a cabo entre la noche y la madrugada de aquel 22 de enero, cuatro días después del siniestro, y después, se hicieron "ensayos sobre los citados rieles" que fueron "de dureza" aunque "no destructivas", siempre según la declaración del responsable de la Base.

Este movimiento tuvo lugar pese a que no fue hasta el 28 de enero cuando Adif recibió "autorización para acceder a la zona del accidente" y comenzar las tareas para restablecer el tráfico ferroviario. Lo habían solicitado el día 26, la instructora firmó el auto habilitante el día 27.

"Entre los cupones en los que se encontraban las soldaduras sobre las que se han realizado los ensayos pudieran encontrarse las que pretendía analizar la CIAF y sobre las que se solicitó autorización a su señoría en oficio de fecha de 3 de febrero", dice el oficio dirigido a la jueza.

El informe explica que el 30 de enero los agentes se trasladaron con personal de la CIAF a la zona del accidente "al objeto de tomar nuevas mediciones del bogie y eje del bogie del vagón 8 del Iryo además de otras complementarias en las existentes en el tramo". Allí fueron "informados de que los cupones con las soldaduras se habían trasladado hasta la base de Adif en Hornachuelos".

A resultas, el 2 de febrero -el informe dice "enero" en un presumible error- se envió un correo electrónico a Adif "advirtiendo que no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras, sin autorización previa".

Añade que el 3 de febrero -el informe dice "enero" de nuevo- "se desplazaron a la zona del accidente agentes de la Guardia Civil de Córdoba para precintar las soldaduras depositadas en la base de Hornachuelos y por parte de la CIAF se solicitó el traslado del cupón de raíl desde la zona de obra a la Base de Mantenimiento, correspondiente al número 8, que asimismo quedó precintado".

"A la vista de lo expuesto, el instructor considera que personal de Adif realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos y practicó distintas pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo", concluye la Guardia Civil.

La respuesta de la jueza tiene forma de providencia y está fechada el 10 de febrero, tres días después de recibir el oficio.

"Se requiere a Adif para que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa y práctica de cualquier prueba de material extraído si no es previa autorización judicial, así como la restitución inmediata del material que obre en su poder", dice la resolución. "Todo ello -añade- bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente".

"Ni precinto"

Mientras, Adif ha elaborado un informe que refiere la "trazabilidad" de esos materiales que, efectivamente, retiró de la zona entre el 22 y el 23 de enero. Fueron un total de 26 cupones con soldaduras de 19 puntos del trazado que decidió preservar cuando la Guardia Civil se retiró de la zona del siniestro "después de haber recogido todo el material probatorio que consideraron pertinente, y sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar".

Los cupones, explica, habían quedado "expuestos al deterioro”, así que se procedió a su traslado a la base "sin que hayan sido manipulados o alterados”. El informe detalla los puntos de los que fueron recogidos con la ubicación exacta en la que se encontraban. También que el 3 de febrero la Beneméririta se personó en la base para precintarlos y el día 9, para acomodarlos todos en un mismo almacén.