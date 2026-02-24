Muere el actor Robert Carradine, de 'Lizzie McGuire', a los 71 años

El actor Robert Carradine, conocido por ser el padre de la serie de adolescentes millenial Lizzie McGuire y por otras producciones como la película Forajidos de Leyenda, ha fallecido a los 71 años, tal y como ha confirmado su familia en un comunicado enviado a Deadline.

"Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine", comienzan detallando este clan de actores. "En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", han señalado.

Con su comunicado y la visibilidad de esta enfermedad mental, la familia espera que se "pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales". "En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión", han concluido.

Su hermano, Keith Carradine, ha querido resaltar la "lucha" de Robert con la enfermedad, declarando al citado medio que querían que la gente conociese su dolencia, ya que "no hay nada de lo que avergonzarse". "Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito", ha detallado.

Robert, nacido el 29 de marzo de 1954, era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los también actores actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie Lizzie McGuire, protagonizada por Hilary Duff, quien también ha querido dedicarle un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad de un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban. 💔", ha escrito la actriz y cantante.

Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys, un papel para el que su hermano David le animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder". A esta actuación le siguió un papel menor en Malas calles de Martin Scorsese en 1973.

Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar El regreso (1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. El actor también participó en el western Forajidos de Leyenda (1980) y el film La revancha de los novatos (1984).