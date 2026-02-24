La juventud retrocede en feminismo: sólo el 38,4% se considera feminista, el dato más bajo desde 2021

El auge de la extrema derecha va intrínsicamente ligado con el rechazo al feminismo que se ha puesto en la agenda de los partidos ultras y de modelos de comunicación que rechazan abiertamente el feminismo. Esa gota a gota ha llegado a España, donde cerca de cuatro de cada diez jóvenes (38,4%) se consideran feministas, el porcentaje más bajo desde 2021 cuando eran el 49,9 %, según el Barómetro Juventud y Género de FAD, que muestra también que casi la mitad percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política.

El estudio, realizado con más de 3.000 entrevistas donde destaca la presencia de jóvenes de entre 15 y 29 años, profundiza en la evolución de las relaciones afectivas, las desigualdades y la violencia de género en los últimos 10 años, incorporando una mirada intergeneracional para conocer también lo que opinan adultos de otras edades. Una perspectiva amplia que permite conocer cuál es el punto en el que se encuentra la sociedad en relación a la búsqueda de la igualdad. Dónde se ha retrocedido y en qué se ha avanzado.

La investigación destaca la evidente disparidad que hay entre los jóvenes y las distintas lecturas de la realidad social, como pone de manifiesto que la mitad cree que el feminismo es necesario para la igualdad y el mismo porcentaje lo vincula con la manipulación política, algo que se puede encontrar en los diferentes discursos que se pueden encontrar en portavoces políticos, pero no sólo, sino también en influencers o presentadores de programas de televisión.

En la vida cotidiana, la juventud reúne amplios consensos igualitarios: el 81,8% defiende la comunicación abierta como base de la pareja y el 77,4% sitúa la igualdad de derechos y responsabilidades como elemento central de la relación.

Sin embargo, persisten estereotipos y experiencias de discriminación: solo el 17 % afirma no haberse sentido discriminado nunca, siendo el aspecto físico y el género los principales motivos señalados. Las redes sociales, algo en el que el Gobierno ha puesto especial hincapié en los últimos meses, ya ha propuesto prohibir las redes sociales en los menores de 16 años particularmente por esta situación.

El 48,9 % de jóvenes percibe grandes desigualdades de género en España; así lo piensan el 61,4 % de las chicas y el 36,7 % de los chicos.

Frente al avance legislativo sobre igualdad de los últimos años, "está creciendo profundamente la idea de que los hombres están en desventaja o que nos hemos pasado de frenada", ha explicado la investigadora Anna Sanmartín, quien considera necesaria mucha pedagogía para superar esos retrocesos y recuperar consensos que parecían establecidos, pero que se han quebrado.

Imagen de archivo de una pancarta vista en la manifestación del 8M en Madrid. Getty Images

Los jóvenes se sienten menos feministas

"Hoy son más los jóvenes que no se sienten feministas", ha explicado Sanmartín, directora de investigación de Fad Juventud. Es una sensación que se tenía desde hace tiempo, donde los discursos contra el feminismo se han asentado después de la ola de 2017 y 2018 en los que el 8M concentraba a millones de personas en las calles. Ahora, parece que todo está retrocediendo.

El sentir feminista juvenil cae al 38,4 % en 2025; en 2017 era del 34,6 %, alcanzó el 49,9 % en 2021 y se situó en el 42 % en 2023, lo que supone casi 12 puntos menos que en su máximo histórico. Este año confirma una tendencia a la baja donde el sentir feminista, especialmente en los jóvenes hombres, está decayendo.

En comparación con el conjunto de la población española, se sitúa ligeramente por debajo: el 42,1 % de la población general se define como feminista. El apoyo al feminismo aumenta con la edad hasta los 30-39 años, donde alcanza su máximo (52,2 %).

En la población en general, el 65 % cree que la igualdad entre hombres y mujeres contribuye a hacer una sociedad más justa, lo piensan más las mujeres (72 %).

Más control en la pareja que los adultos

El estudio, presentado este martes en el diario digital Artículo 14 y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, analiza también aspectos vinculados a las relaciones y las violencias.

Cuando se estudian determinadas actitudes vinculadas al control en la pareja, en la población adulta estas ideas son sensiblemente menores, por ejemplo, un 20 % cree que se debe saber dónde está la pareja en todo momento, frente al 31 % de jóvenes. El uso del móvil es uno de los puntos clave que explican esta diferencia porcentual. En numerosas aplicaciones se permite compartir la ubicación en tiempo real y, en algunos casos, a los jóvenes les parece algo "sano" tener ese conocimiento constante.

El 32,1 % de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas (17,5 % de los chicos); el 27,3 % declara que le han revisado el móvil (17 % ellos) y el 26,6 % que le han dicho con quién puede o no puede hablar (17,2 % ellos).

Además, cerca de la mitad se muestra de acuerdo con postulados ligados al amor romántico: el 48,4% está de acuerdo con que tener pareja implica una entrega absoluta a la otra persona y el 46,8 % considera que debería pensarse como un proyecto para toda la vida desde el inicio, ha detallado la experta. El tradicionalismo es otra de las patas fundamentales para entender a qué se debe este retroceso en la juventud de los postulados feministas y el auge de posiciones en numerosas ocasiones machistas que van contra los avances logrados.

Estereotipos en ámbitos laboral y del hogar

Un 27,2 % considera que la investigación y la ciencia son ámbitos más adecuados para hombres, y entre un 36 % y un 45 % asocia sectores como informática, gestión empresarial o ingenierías mayoritariamente a hombres. En otras palabras, los estereotipos siguen marcando la agenda y los prejuicios de un número considerable de jóvenes.

En el hogar, el 56,2 % afirma que existe reparto igualitario de tareas, pero cuando no se produce, el trabajo recae principalmente en las mujeres (38,5 %), frente a un 2,3 % que señala que lo hacen los hombres.

Además, solo el 6,9 % del total de jóvenes declara no sentir ninguna presión social, destacando exigencias vinculadas al éxito, la imagen física o la gestión emocional. Con las redes sociales y la exposición constante en internet, el juicio se ha convertido en constante y las inseguridades crecen a nivel exponencial en un mundo donde las herramientas para manejar la situación son limitadas o desconocidas a nivel educativo.

En el ámbito laboral, aproximadamente un tercio de jóvenes niega la existencia de la brecha salarial de género, lo que refleja divergencias importantes en la comprensión de las desigualdades estructurales. Tan sólo recordar que el Índice Global de Brecha de Género concluye a que la sociedad necesitaría hasta 132 años para que la paridad sea efectiva. Evidentemente, queda un arduo camino por recorrer.

Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, "los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero que también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento. No hablamos de retrocesos lineales ni de avances uniformes, sino de un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes", ha concluido.

Las contradicciones, los avances y retrocesos se inmiscuyen en una realidad compleja donde muchos de los principios y derechos fundamentales se ven en cuestión. La incertidumbre en la vivienda, en el mercado laboral o en un futuro hacen que el retroceso en avances sociales y feministas se incrementen, además, en un contexto de comunicación donde los discursos son cada día más agresivos.