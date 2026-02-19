El actor Jesús Bonilla se pronuncia sobre cómo es Antonio Resines tras actuar juntos en 'Los Serrano'

Hubo una época en la televisión en la que los españoles tenían la difícil tarea de elegir entre Los Serrano y Aquí no hay quien viva porque las dos míticas series, una de Telecinco y la otra de Antena 3, se emitían el mismo día a la misma hora.

Más de 25 años después de esto, con la irrupción de la TDT y de las plataformas, ambas series siguen en el imaginario colectivo, por eso cada aparición de alguno de estos personajes genera interés en la audiencia.

Este miércoles, el actor Jesús Bonilla, que hacía de hermano de Antonio Resines en Los Serrano, ha concedido una entrevista por teléfono a El Tiempo Justo, en Telecinco, donde ha hablado de la serie y de su compañero de reparto tras casi 10 años apartado del foco mediático.

Su relación con Resines

"Estoy felizmente y divinamente retirado. ¡Que no quiero saber nada ya! He cumplido la misión de trabajar y de entregarme a los papeles que me han dado, porque yo me dejo la piel trabajando. Ya está, misión cumplida y se acabó", ha dicho al programa de Joaquín Prat.

A sus 70 años, Bonilla ha confesado que vive tranquilo y tomando medicación para la tensión pero, eso sí, no tiene interés en volver a trabajar. Aquí ha aprovechado para contar cómo es Resines en la cercanía y qué relación tiene con el trabajo.

"Hay gente que lo necesita, pero yo no lo necesito. A Antonio Resines le gusta, le encanta, no puede parar porque le encanta. Es como una droga", ha sentenciado Bonilla sobre su compañero.

Recuperó 400.000 euros

Ha contado Bonilla que vive bien con lo que tenía ahorrado de sus trabajos como actor más la pensión. Además, ha explicado que pudo recuperar, gracias a sus abogados, 400.000 euros que perdió tras la quiebra de Lehman Brothers.

"Perdí todo, lo pasé muy mal, pero tuve buenos abogados, y al final recuperé el dinero aunque tardé diez años", ha afirmado.

"Gané más de lo que jamás habría imaginado en mi vida, ni trabajando en cualquier otra profesión. He gastado muchísimo, no me he privado de nada, pero cuando digo de nada es de nada. Yo he tenido todos los coches estrenados, las casas igual... Todo ha sido a lo bestia", ha zanjado sobre cómo fue su vida.