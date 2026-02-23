Feijóo se abre a pactar con Vox para “gobiernos estables” en Aragón y Extremadura y "donde sea necesario"

Imagen de archivo de un encuentro entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en Vox, Santiago Abascal.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro este lunes por la noche, por si no estaba lo bastante claro ya, que su objetivo es cerrar acuerdos con Vox para garantizar “gobiernos estables” en las comunidades donde el PP no ha alcanzado la mayoría absoluta. La puerta, por tanto, está abierta en Aragón, en Extremadura y, según sus propias palabras, “donde sea necesario”.

En una entrevista en el programa La Brújula de Onda Cero, Feijóo ha reconocido que el domingo mantuvo una conversación “larga y fructífera” con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Ese contacto se ha traducido en un movimiento muy concreto: el PP ha hecho público un documento marco para ordenar las negociaciones autonómicas.

Un documento que fija reglas

El texto presentado por los populares busca marcar un sitio político y programático común, para que sirva de guía para cerrar pactos que den estabilidad durante toda la legislatura. La idea no es solo investir presidentes autonómicos, sino garantizar que haya presupuestos aprobados durante los cuatro años. Un movimiento que es todo un aviso a navegantes en pleno ciclo electoral.

Entre las condiciones que plantea el PP están el respeto a la proporcionalidad salida de las urnas, el compromiso con las instituciones autonómicas y la defensa de la Jefatura del Estado. Es decir, que estas son las líneas que los populares consideran innegociables para cerrar acuerdos.

Feijóo insiste, además, en que su prioridad es gobernar en solitario siempre que sea posible, algo inviable de todas todas. Así, reconoce que los números no dan en algunos territorios y que, para evitar bloqueos, toca pactar con la tercera fuerza política.

Sin líneas rojas con Vox, sí con Bildu

El líder del PP fue explícito: no se marca líneas rojas con Vox. La única frontera política que traza es con Bildu y con cualquier negociación que se salga del marco constitucional. “No voy a repetir pactos contra la Constitución ni contra la unidad de España”, aclaró.

En ese mismo contexto, al ser preguntado por Junts, reiteró que no habrá acuerdos que cuestionen el marco constitucional. Su discurso busca diferenciarse de lo que define como “pactos sanchistas”, en referencia a las alianzas parlamentarias del Gobierno actual.

El mensaje que intenta proyectar es claro: si hay pacto con Vox, será para asegurar gobernabilidad.

Migración y críticas al Gobierno

Durante la entrevista también hubo espacio para otros frentes. Feijóo se mostró contrario a la regularización de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo, al considerar que altera los principios europeos del pacto de inmigración y asilo y puede tener impacto en el censo electoral. Llegó a deslizar la duda de si esa medida podría tener efectos políticos en futuras convocatorias.

Además, cargó contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación con la denuncia por agresión sexual contra el DAO de la Policía, asegurando que el titular de Interior es el responsable político de la situación. Ha habido disparos para todos a dos semanas de los comicios en Castilla y León.

El tablero autonómico como antesala nacional

Más allá de las comunidades concretas, lo que está en juego es el modelo de alianzas que podría repetirse a nivel nacional. Feijóo no oculta que quiere gobernar en solitario en caso de llegar a La Moncloa, pero tampoco cierra la puerta a apoyos puntuales para una investidura. Su juego parece ser a largo plazo, pero hay mucho camino por recorrer para él y los suyos.

De momento, el primer test está en Aragón y Extremadura. El siguiente llega el 15 de marzo. Si el PP y Vox logran cerrar acuerdos, ese esquema puede convertirse en la fórmula habitual allá donde las mayorías absolutas no alcancen. Algo que, por otro lado, nadie dudaba.

Ahora empieza la negociación real.