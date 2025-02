Los expertos hablan: ¿qué posibilidades tiene Melody en Eurovisión?

Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa... y Melody. La cantante sevillana se proclamó este sábado ganadora del Benidorm Fest 2025 y representará a España en el próximo festival de Eurovisión, que tendrá lugar en Basilea (Suiza) el 17 de mayo. Melody se llevó la victoria en una final con ocho candidatos al triunfo gracias al masivo apoyo del televoto (39% de los más de 235.000 votos registrados), mientras que para el jurado fue sólo la tercera opción.

Tras quedar segunda en la preselección de 2009, la eterna niña rumbera consiguió al fin su sueño de ser la voz de España en el festival con Esa diva, un pop clásico que aspira a ser un canto a la igualdad y la inclusión. El mensaje que busca transmitir, según ella, es la posibilidad de redifinir el concepto de “diva” para que todas las mujeres (y, en general, todas las personas) puedan sentirse como tal.

La actuación tuvo de todo: un columpio, una enorme cola de más de ocho metros, un sombrero cordobés, un trono con forma de peineta y, sobre todo, mucho baile. Melody fue capaz de mantenerse vocalmente correctísima, haciendo hasta un giro de 360 grados en uno de los momentos álgidos de la puesta en escena. Incluso, al final, hizo su característico agarre de pelo denominado popularmente como "el helicóptero". Todo al servicio de un show que ahora Melody espera redefinir de cara a Basilea, al igual que su canción. A preguntas de El HuffPost, la cantante ha asegurado que hará cambios en el tema "para que resulte más llamativa" y suene "más internacional". "Es una canción que tiene una amplitud melódica muy fuerte, que da para cualquier tipo de arreglo", dijo.

Como suele ocurrir en el Benidorm Fest, la victoria de Melody ha generado una fuerte división en sus redes sociales. La mayoría aplaude la fuerza escénica de la artista, con sobradas tablas en el escenario, pero muchos eurofans y seguidores del concurso consideran que su canción "está desfasada" y que rompe con la perspectiva vanguardista que acogió el Benidorm Fest en su renacimiento de 2022, intentando atraer propuestas modernas, conceptualmente arriesgadas y siendo un espacio favorable a opciones indies o alternativas.

Melody, con su trofeo tras ganar el Benidorm Fest 2025 El HuffPost

Pero, ¿qué opina la prensa especializada sobre su triunfo? ¿Podemos soñar con la tercera victoria de España en Eurovisión tras las de Massiel (1968) y Salomé (1969)? ¿Estamos abocados a un nuevo fracaso, como ocurrió el año pasado con la Zorra de Nebulossa?

La mayoría de los expertos coincide en que la candidatura de Melody no parece competitiva para lograr el ansiado micrófono de cristal. "En Eurovisión todo es imprevisible y quizá, este año, lo vintage funcione. Pero creo que es una candidatura que pueda sonar atrasada y puede acabar diluyéndose musicalmente frente al resto de competidoras", señala Rocío Muñoz, de la web especializada Eurovision-Spain.com. Según ella, su puesta en escena también peca de un "barroquismo" estético muy alejado de lo que funciona hoy en el concurso europeo. "Yo intentaría modernizar la escenografía, hacerla más vanguardista y quitarle los clichés. Se puede representar a España sin caer en los tópicos de España", añade.

Merce Moreno, de Bluper, también hace un similar análisis. "El concepto está trabajado, pero falla la materia prima; es decir, la canción. No es lo que la gente escucha ahora", explica.

Carlos Pecharromán, de Euromovidas, es aún más pesimista y cree que Melody quedará "en la parte baja de la tabla". "Esto es un 'más es más' que ya no se compra en Eurovisión, por mucho que ella defienda su peineta y su helicóptero... Hay que dar una vuelta a todo lo que rodea a la actuación", reflexiona.

Elian Vayá, de la Cadena SER, se muestra cauteloso ante el puesto que puede obtener Melody en Eurovisión, pero recuerda que ha ganado una opción que es "Marca España". Yo creo que hay que sentirnos orgullosos porque es una candidatura que representa al público y representa al país. Es lo que la gente ha votado", dice.

Sobre los anunciados cambios que Melody plantea para el tema y la escenografía, la prensa especializada sugiere algunos de ellos, como lo referente al vestuario. "El mono que ha llevado en su actuación en Benidorm lo podría haber llevado Cristina Pedroche hace diez años. Parece un poco Kardashian. Yo lo cambiaría, porque el vestuario es importante para que la gente vea la propuesta como algo más actual", incide Daniel Robles, de El Confidencial. Jordi Toral, de AEV España, pide eliminar elementos para que la actuación no resulte tan "sobrecargada". "Igual habría que centrarse más en la coreografía para demostrar lo buena que es cantando y bailando a la vez", explica.

Y, ¿qué supone para la marca del 'Benidorm Fest' la victoria de Melody? La mayoría ve positivo que un rostro conocido por la audiencia gane el concurso, pero teme igualmente que esto pueda alejar a artistas emergentes y del panorama indie.

"Tengo muchas dudas con respecto a una próxima edición del Benidorm Fest después de lo que ha pasado este año, porque candidaturas con propuestas novedosas y potentes han quedan bajas y no han sido bien valoradas por el jurado. Este tipo de cosas pasan factura y pueden hacer que muchos artistas no quieren presentarse", señala Pecharromán. Un temor que también comparte Rocío Muñoz. "Esta victoria puede desanimar a ciertos artistas que quizá hacen gala de un clasismo musical. Puede asentarse la idea de que un proyecto moderno y vanguardista no puede hacer nada frente a una artista consagrada con un nicho de fans que la iban a votar llevara lo que llevara", analiza.

Toral, en cambio, cree que la victoria de Melody "es un revulsivo" para el concurso y refuerza la "continuidad" del festival en los próximos años. "Mantiene el espíritu vivo de esta preselección", concluye.