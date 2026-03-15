Óliver Laxe, más allá del personaje: de sus años en Marruecos a su idilio con Cannes

Pase lo que pase este domingo, Óliver Laxe ha conseguido que Sirāt sea una de las películas más alabadas, vistas y comentadas de esta temporada de premios. La cinta del director gallego está nominada en dos categorías en los premios Oscar, Mejor película internacional y Mejor sonido, y será la representación española en Los Ángeles.

En la última década, Laxe ya se había establecido como uno de los rostros a tener en cuenta en el cine independiente, pero el éxito de Sirāt ante la crítica y su éxito en la taquilla han convertido al director en un rostro familiar para el gran público. El cineasta, acostumbrado a decir lo que piensa y a reflexionar más allá de los monosílabos, se ha convertido en un icono en internet, con fans y detractores a partes iguales.

Laxe, en la comida de nominados de los Oscar en febrero Allen J. Schaben/Getty Images

Ha sido prácticamente imposible entrar en una red social en las últimas semanas y no encontrarse alguna de las frases o reflexiones de Laxe, pero más allá del personaje, el director lleva desde que estrenó su primera película en 2010 revolucionando el panorama cinematográfico.

De París a Galicia, su paso por Marruecos y su vuelta al pueblo de sus abuelos

Óliver Laxe nació en 1982 en París, ciudad a la que sus padres, ambos inmigrantes gallegos, se habían mudado para intentar tener una vida mejor trabajando como porteros en un barrio de clase alta de la capital francesa. Cuando Laxe tenía seis años, la familia volvió a España, primero a Cataluña y posteriormente a Galicia.

En ese momento llega lo que el director considera uno de los primeros pasos hacia su carrera en el cine. “Pasé de ser el primero de la clase al último, porque todos sabían leer y contar menos yo. He estado deprimido desde los seis años, y esa depresión me ha llevado a hacer cine”, contó Laxe en una entrevista en El País sobre su adaptación.

Cuando llegó el momento de ir a la universidad, el cineasta volvió a hacer las maletas para estudiar en la Pompeu Fabra de Barcelona. Cuando concluyó, el viaje siguió hasta Marruecos, un país sin el que no se entendería su carrera. Allí rodó su primera película Todos vós sodes capitáns (2009), sobre un proyecto con menores desfavorecidos en Tánger.

Después llegó Mimosas (2016), que rodó en parte en la cordillera del Atlas y que él mismo bautizó como un western religioso en el firma el guión junto a su estrecho colaborador Santiago Fillol. Laxe vive actualmente en Vilela, una pequeña aldea en Os Ancares donde nacieron sus abuelos y donde se siente especialmente conectado.

Laxe, presentando 'Mimosas' en Nueva York J. Kempin/Getty Images

Esa vuelta a Galicia se reflejó en su obra con O que arde (2019), en la que aborda la realidad de los incendios en la Galicia rural y que le valió el reconocimiento de la industria del cine español. “Soy de allí, mi sensibilidad es de allí, mi manera de ser cineasta... Tengo un lado asilvestrado y bravo de allí del campo, tengo la raza del rural un poco”, comentó Laxe en una entrevista con El HuffPost el pasado mes de junio.

Durante todo ese viaje Laxe fue gestando durante más de una década Sirāt, la película que le ha dado el reconocimiento definitivo. “Viví en Marruecos durante doce años. Me hice adulto allí en términos de mis valores y mi espiritualidad. Es un paisaje herido. Sientes que no eres nada. Que eres un cero. A través de la angustia, sentí serenidad. De eso es de lo que va Sirāt”, reflexionó en una charla con Le Cinéma Club sobre cómo fue gestando la cinta a través de sus vivencias.

Ahora, después de cada intensa promoción, cada estreno o cada reconocimiento, Laxe vuelve a las montañas gallegas, donde reconecta con sus orígenes y donde se preocupa por proyectar sus trabajos. "Al final un cineasta es como la membrana sensible de una sociedad y se debe a ella, dialoga con ella y está al servicio de ella. La peli no es mía, ¿me explico?, es un trabajo de servicio. Es mi rol en la sociedad", destacó al respecto en El HuffPost.

Una carrera forjada en Cannes

A pesar de que Laxe se siente plenamente gallego, su historia no se entiende sin Francia, no solo porque fue el país en el que nació, sino porque el Festival de Cannes ha sido el lugar que ha marcado su carrera. Allí presentó Todos vós sodes capitáns en el marco de la Quincena de los Cineastas, ganando el premio Fipresci.

Laxe, presentando 'O que arde' en Cannes en 2019 Dominique Charriau/Getty Images

El reconocimiento sería el primero de muchos, ya que todos los largometrajes que ha presentado en el certamen francés han sido galardonados de una manera u otra. Mimosas consiguió el Premio de la Semana de la Crítica, mientras que O que arde fue capaz de hacerse con el Premio del Jurado en la sección Un certain regard.

Sirāt ha sido su consagración, ganando el Premio del Jurado en la sección oficial del que se considera el festival de cine independiente del mundo. De ahí a los Goya, los Oscar y a decenas de publicaciones o revistas cinematográficas que han alabado la película.

Laxe, posando con su premio por Sirāt en Cannes en 2025 Getty Images

"El premio efectivamente legitima y he entendido el mensaje, que lo que valoran es la valentía", aseguró Laxe en su entrevista con El HuffPost dejando claro que este solo es el principio del camino.