Roger Waters reinventa junto a la música palestina Mona Miari la icónica canción de Pink Floyd 'Comfortably Numb'

Lo sencillo es pensar que Comfortably Numb, uno de los clásicos de Pink Floyd, es tan solo una recreación de algo que le sucedió a Roger Waters (compositor del tema junto a David Gilmour). En la canción, un médico le inyecta un relajante, acaso una droga, a un músico para que pueda dar un concierto. Mientras, el artista evoca esa misma sensación de entumecimiento cuando, de niño, tuvo fiebre. A Waters le pasó algo similar. Con pocos años, el músico tuvo una fiebre alta y recuerda cómo sus "manos se sentían como dos globos". "My hands felt like two balloons", dice la canción. Volvió a experimentar esa misma sensación antes de un concierto a finales de los 70, tras necesitar un relajante muscular. Pero Comfortably Numb, en realidad, habla de algo mucho más profundo.

En una entrevista con el podcast Useful Idiots (sí, "Idiotas Útiles"), de Katie Halper y Aaron Maté, Roger Waters trató de explicar el verdadero significado de la canción. Lo que busca transmitir, dijo, es que, "si tienes sentimientos, los atesores". "Si rompes a llorar por el bebé con todas esas heridas de metralla en Rafah o en Khan Yunis, atesora esos sentimientos", comentó. Comfortably Numb es un grito para evitar esa suerte de vuelo plácido que produce un relajante muscular, un reclamo para no volverse inmunes ante, por ejemplo, el genocidio que comete Israel en Gaza. Y ahí radica el motivo por el que Waters ha decidido reimaginar la canción, 47 años después.

Hace un par de años, según contó el propio Waters, le propusieron colaborar en un documental sobre el trabajo y la resistencia de artistas gazatíes. Dijo, "por supuesto", que sí. Entre otras cosas, le pidieron permiso para poder incluir alguna de sus canciones en la banda sonora, incluida Comfortably Numb. Al final, el proyecto no salió adelante, pero gracias a él Waters hizo dos buenas amigas. Una de ellas es la pintora palestina Malakmata y, otra, la cantautora también palestina Mona Miari, con quien inició una correspondencia. Ambos comenzaron a indagar sobre la posibilidad de reinventar Comfortably Numb y hacerla "relevante a día de hoy".

En uno de esos intercambios, Miari envió a Waters un "precioso coro en árabe" del tema, cantado por ella misma. Al ex de Pink Floyd le encantó, aunque no sabía qué decía la letra. Ella le dijo que, "obviamente, iba de que era palestina, de los problemas del pueblo palestino". Entonces, Waters escribió ocho palabras: "I feel your pain from New York City", una variación de la primera estrofa del famoso estribillo cantado en un inicio por la voz melódica de David Gilmour: "There is no pain, you are receading".

Ambos recompusieron la canción con esa adaptación de la letra a la lucha del pueblo palestino. Los virtuosos solos de guitarra de Gilmour (considerados por muchos como los mejores de la historia del rock) fueron sustituidos por acordes minimalistas, acompañados por la voz armónica de Miari. El tema fue publicado el pasado 12 de junio como "un poderoso grito de guerra para llamar la atención mundial sobre el genocidio que continúa en Gaza". Según los artistas, "esta nueva interpretación amplifica el mensaje original de la canción de rechazar la alienación y la apatía extremas, e incorpora nuevos arreglos y melodías en árabe que evocan sentimientos de resistencia y solidaridad, temas cada vez más relevantes en la guerra genocida israelí contra el pueblo palestino".

En ese primer fragmento que Mona Miari envió a Roger Waters y que al principio este no pudo descifrar, la cantante escribe en árabe: "Después de lo sucedido / No queda nadie / No quedan palabras / ¿De qué sirve preguntar? / Todo se ha ido... / Hogar... Amado Hogar / La noche se quedó en silencio y el amanecer se desplegó en susurros / La rama del olivo / Alcanza las estrellas / Lleva las heridas / de una nación que llora".

Todos los beneficios que obtengan por la canción se destinarán al Fondo de Ayuda para Niños Palestinos. "Somos parte de la resistencia", dijo Waters sobre la canción: "Somos parte de la lucha contra el fascismo y el racismo de Israel, y lo somos por todas las personas del mundo, no solo por Palestina, porque esta es una batalla universal".