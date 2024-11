Rosalía y Lola Índigo pescan premio MTV en una gala descafeinada por las ausencias

La trigésimo edición de MTV Europe Music Awards (EMAs) ha vuelto a ser el escenario de un gran noche para la música hecha por mujeres, con una Taylor Swift como triunfadora de una gala a la que no ha acudido la responsable de una de las giras más rentables de la historia, aunque su ausencia no ha sido tan notoria como la del grupo protagonista de la vuelta a los escenarios más esperada, la Oasis, en la primera gala que se celebra de estos premios en la ciudad en la que se formaron como banda, la misma en la que las españolas Rosalía y Lola Índigo se han llevado también un premio a casa.

Se esperaba alguna sorpresa de los hermanos Gallagher en el Co-Op Live de Manchester tras confirmarse su regreso como banda a los escenarios, más cuando Liam se ha llevado el galardón a mejor artista rock, pero ni un mensaje de agradecimiento por vídeo, y eso que el público se ha arrancado a cantar Wonderwall para invocarlos en una gala en la que MTV ha decidido obviar el rico pasado musical de esta activa urbe del norte de Reino Unido que ha visto nacer a referencias fundamentales para la historia de la múscia como The Smiths, Joy Division o The Chemical Brothers.

Sí ha habido hueco para recordar a un ausente involuntario, Liam Payne, el exmiembro de One Direction que murió hace unas semanas en Buenos Aires al precipitarse desde el tercer piso de su hotel. El cantante ha recibido el homenaje de esta fiesta musical en la que participó en 2017 ya como artista en solitario. "Siempre era el primero en ofrecer ayuda", recordó muy emocionada Rita Ora, conductora del evento por tercera vez.

Los Pet Shop Boys en su actuación en los MTV Europe Music Awards 2024. Phil Noble

Otra gran noche para Taylor Swift, Rosalía y Lola Índigo



De las siete nominaciones en las que tenía opciones y que la convertían de partida en la gran favorita, Taylor Swift ha materializado cuatro, el mayor número de la noche en las mismas manos. Suyas han sido las distinciones a mejor directo, mejor artista, mejor artista estadounidense y mejor vídeo por 'Fortnight' junto a Post Malone, pero no uno de los premios gordos, el de mejor canción, que ha ido a Sabrina Carpenter por su ubicuo Espresso, que tampoco ha acudido a recogerlo por compromisos profesionales.

Más mujeres ganadoras en los MTV Europe Music Awards 2024: la sudafricana Tyla, con tres de cuatro posibles premios (mejor artista r&b, mejor afrobeats y mejor artista africano), y la tailandesa Lisa, con los premios a mejores seguidores y mejor colaboración por New Woman junto a la española Rosalía.

La catalana suma así a su vitrina personal un segundo trofeo de estos galardones tras el que consiguió en 2019 en la misma categoría gracias a su trabajo junto a J Balvin en la ya emblemática canción Con altura. Además de esos dos EMAs, Rosalía cuenta con cuatro Video Music Awards (VMAs), que también concede la MTV pero en una gala en EEUU.

Otra artista española que también repite premio en los MTV Europe Music Awards 2024 ha sido Lola Índigo, quien este domingo ha ganado por segunda vez el galardón de mejor artista español, imponiéndose así a Dani Fernández, Mikel Izal, Ana Mena y Belén Aguilera, los otros nombres en la lista de nominados. Entre las otras triunfadoras de la ceremonia están Ariana Grande, mejor artista pop, y el grupo Le Sserafim en la categoría en la que la MTV apuesta de forma más interesada, la de artista emergente.

Los hombres no se han ido de vacío. Para EEUU, por ejemplo, se han marchado el premio de mejor nuevo artista (Benson Boone), también el de mejor artista de música alternativa (Imagine Dragons) y el de hip-hop (Eminem). Ellos también se han repartido el premio de mejor artista de música electrónica, para el DJ británico Calvin Harris; el de música K-Pop ha sido para Jimin, y el de mejor artista latino, para el mexicano Peso Pluma, que se ha impuesto a algunos de los púgiles más fuertes de este la categoría, como son Karol G, Shakira, Bad Bunny, Anitta y Rauw Alejandro.

Vuelos y tropiezos en las actuaciones

Todo ha vuelto a la normalidad con esta ceremonia de premios, la trigésima que organiza la MTV desde 1994 tras la histórica y hasta ahora única suspensión de la prevista en París, el año pasado, a consecuencia de los atentados de Hamás en octubre de 2023.

Eso implicaba celebrar una gala con actuaciones de altura una vez más. Así ha arrancado, con Benson Boone al piano sobrevolando el escenario para interpretar Slow It Down y su éxito mundial Beautiful Things, enfundado en un mono blanco entre el imaginario de Elvis y ABBA y haciendo dobles volteretas en el aire, todo afinado e intenso.

Con un punto de sensual contoneo tribal al ritmo de Push 2 Start y Water, Tyla ha demostrado estar en disposición de robarle la silla a Rihanna si no se tropieza por el camino, como le ha sucedido casi al final de su actuación.

Más fuego le han puesto las mexicanas The Warning, que han añadido además a este evento una firma femenina que normalmente le falta en sus propuestas roqueras, aunque para poderío el de la británica Raye, la última gran ganadora de los Brit Awards, arropada por una treintena de músicos y coristas para recuperar la grandeza de las estrellas "soul".

El canadiense Shawn Mendes vuelve este viernes a la música con su nuevo disco tras un largo retiro por salud mental y replanteamientos personales. En ese camino, para su vuelta a los MTV también se ha decantado por la calidez y sosiego de su tema Heart of Gold. Aún ha habido tiempo para actuaciones de Teddy Swims con su éxito Lose Control, así como de Le Sserafim y Peso Pluma junto a una extensa banda de 13 miembros, antes del cierre de la leyenda del pop electrónico Pet Shop Boys con una reinterpretación de All The Young Dudes de David Bowie y su célebre West End Girls, que cumple 40 años.

Por su parte, Busta Rhymes ha interpretado un popurrí de sus éxitos como destinatario del honorífico Global Icon en cuanto leyenda del hip-hop mundial, una distinción que viene a paliar una deuda de la que él mismo se ha quejado en un larguísimo discurso: "Nunca antes había pisado esta gala ni recibido un premio de MTV", ha dicho antes de proclamar: "Sí, soy soy, un maldito icono mundial".