Se acabó la espera: las claves de la vuelta de Oasis a los escenarios tras 16 años

Hace algo menos de un año, el 27 de agosto de 2024, millones de fans de Oasis tuvieron que frotarse los ojos un par de veces: el esperadísimo regreso del grupo británico que triunfó en los noventa era real. El día ha llegado y este 4 de julio Liam y Noel Gallagher volverán a pisar juntos un escenario para repasar juntos sus grandes éxitos en Cardiff (Gales).

La ciudad galesa será el punto de partida de una gira que arrancará en Reino Unido e Irlanda con conciertos en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín. A finales de agosto, los Gallagher viajarán hasta Estados Unidos para seguir con la segunda parte de la gira, en la que también visitarán Corea, Japón, Australia y varios países de Latinoamérica.

Se espera que este tour de reencuentro repase los grandes éxitos de Oasis y genere a los hermanos unos cuantos millones de libras. A pesar de que los medios británicos han informado de cifras bastante dispares, parece que los hermanos se ingresarán alrededor de tres millones de libras cada uno por concierto. También se ha rumoreado que los Gallagher no cobrarán ese dinero hasta que completen los conciertos en previsión por su volátil temperamento.

Su madre, la artífice del reencuentro tras 16 años de enfado

El reencuentro entre los Gallagher parecía imposible a pesar de que en los últimos 16 años se han ofrecido a los hermanos altísimas cantidades de dinero para volver a los escenarios. El paso final para estar reconciliación ha sido la madre de los artistas, Peggy Gallagher, tal y como reveló ella misma en una entrevista con el periódico Irish Mail on Sunday en la que aseguró que dio el empujón final a sus hijos.

“Fue una decisión de ellos, obviamente. No se puede obligar a las personas a hacer algo que no quieren. Pero yo solo les dije: ‘Vamos, dejaos de tonterías y seguid adelante”, explico la madre de Liam y Noel. Gallagher, que espera poder ir a alguno de los conciertos en Dublín, asegura que “nadie quiere ver a sus hijos peleados para siempre” y que papel fue clave.

La matriarca del clan, eso sí, todavía no están del todo tranquila por lo que puede pasar en los conciertos de sus hijos. “Me alegra que hayan hecho las paces… aunque estaré contenta cuando todo esto haya terminado, porque me estresa demasiado”, declaró al periódico irlandés.

Los hermanos Gallagher rompieron su relación y el futuro de Oasis en agosto de 2009 después de que Liam rompiera la guitarra de Noel en un backstage tras suspender su concierto en el Rock en Seine de París. Los Gallagher cancelaron su actuación y, al parecer, Liam gritó a Noel “ya no eres mi hermano”. Cuando la organización informó a los fans de la banda de la noticia no pudieron ser más tajantes con sus palabras: “Oasis ya no existe”.

Horas después, el propio Noel confirmaba que el grupo de había roto de manera definitiva en plena gira. “Con algo de pesar y alivio os anuncio que renuncio a Oasis”, afirmaba el guitarrista y compositor, que dejaba claro que la relación con su hermano era insostenible. “No podía continuar trabajando con Liam un solo día más”, explico sobre su decisión de cancelar el concierto.

En los últimos años la relación entre los hermanos no se había apaciguado. En 2015 Liam criticó durante el disco de su hermano acusándolo de creerse Pink Floyd “solo por tener un saxofón en el nuevo disco”. “Todos saben que eres solo otro IDIOTA en el muro”, espetó.

Un año después, en 2016, Noel aseguró que solo volvería a subirse a un escenario con su hermano por 20 millones de libras. “Liam sigue siendo un energúmeno. Quizás llegue el día en el que resulte una buena idea, pero hay muchas cosas que quiero hacer ahora”, confesó el mayor de los Gallagher. Parece que el momento ha llegado ahora y, de hecho, el propio Liam se ha lamentado del “tiempo perdido” después de retomar los ensayos.

Un documental para acompañar la gira

La ocasión lo merece y hace unos meses Sony confirmó que se grabará una película para acompañar la gira en la que probablemente se desgrane parte del proceso de ensayos y material de algunos de los conciertos.

El encargado de dirigir el documental es Steven Knight, que ha estado nominado en los Oscar y en los BAFTA y que muchos conocerán por ser el creador de la serie Peaky Blinders.

La película no es el único proyecto alrededor de la gira para dar respuesta al furor de los millones de fans que han conseguido entradas —y que no fueron capaces de superar el proceso en Ticketmaster—. El tour coincide con el 30º aniversario de (What's the Story) Morning Glory?, del que ya se ha puesto a la venta una reedición que probablemente volará de las tiendas.

Además, el grupo también ha lanzado una línea de ropa y accesorios en colaboración con Adidas que no solo se venderá online sino que también se podrá adquirir en los puntos de merchandising y que probablemente muchos fans lucirán durante los conciertos.