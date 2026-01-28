Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional 2026

La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026 en la próxima gala de los premios el 28 de febrero en Barcelona. Así lo ha confirmado este miércoles la Academia de Cine, que ha destacado la larga trayectoria de intérprete.

"Filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social. Es, durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood admirado por amantes del cine de todo el mundo”, ha valorado la Academia sobre la carrera de Sarandon.

Desde la organización se ha destacado no solo la "contundente" filmografía de la actriz, sino su intenso "compromiso social y político", que ha permanecido inquebrantable en las últimas décadas. De hecho, Sarandon es una de las pocas estrellas de Hollywood en alzar la voz a favor de los derechos de Palestina.

En su carrera destacan títulos como Thelma y Louise, El cliente, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia o Pena de muerte, película por la que ganó el Oscar a Mejor actriz en 1995.

No en vano, la Academia ha recordado que su filmografía "reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo".

Sarandon sigue los pasos de Richard Gere

Sarandon es la quinta actriz en recibir el Goya Internacional, que la Academia creó "para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo".

La primera intérprete en recibirlo fue Cate Blanchett en la gala que se celebró en 2022 en Valencia, de manos de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. Después llegaron los galardones de Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, que ha sido el último en ser distinguido con el galardón hace un año.