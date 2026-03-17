He probado el nuevo realme 16 Pro: te confirmo que el gran cambio está en su nueva cámara principal

Resumen: el realme 16 Pro es una realidad. La marca china ha lanzado este martes en España su nuevo smartphone con una cámara que mejora mucho a la generación anterior. Lo he probado durante varios días y hay un importante avance en fotografía. Pese a ser un gama media, creo que va a causar una revolución en el sector. Su nuevo sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica y una IA que mejora cada detalle se hacen notar, para bien. Su batería de 6500 mAh es más que suficiente para un uso intensivo diario. Por si nos quedamos sin autonomía por el camino, también acepta una carga rápida de 45 W. Su nuevo procesador es más potente y mejora mucho su rendimiento respecto a la anterior generación. Sin duda, novedades que lo convierten, de inicio, en una de las opciones mejor situadas en su rango de precio.

Ventajas

Su nuevo sensor principal de 200 megapíxeles me parece una revolución en la gama media.

Su nuevo procesador, el MediaTek Dimensity 7300-Max 5G me ha impresionado. Ofrece velocidades más rápidas y un rendimiento muy sólido.

Su IA está muy bien integrada, ofreciendo soluciones que me parecen muy positivas a la hora de hacer fotos o editarlas.

Desventajas

Sabemos cuál es la situación con las memorias RAM, pero es una desventaja gastarte un poco más que en el caso del 14 Pro, pero con 8 GB RAM, en lugar de 12 GB.

No es un gama alta, pero se habría agradecido la carga inalámbrica.

Mi reseña del realme 16 Pro

Nuevo smartphone en España. La marca realme ha presentado este martes su nuevo realme 16 Pro. He podido probarlo durante varios días y puedo confirmar que hay un salto adelante en fotografía que me parece una revolución para la gama media.

Es un segmento del mercado en el que todo es más complicado. Las armas están cada vez más igualadas, pero realme ha decidido dar un paso más en esta lucha por liderar la gama.

El nuevo sistema de cámaras del realme 16 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

El nuevo realme 16 Pro llega con un diseño renovado, un sistema de cámaras que, físicamente, me recuerda mucho al del OnePlus 15 o al del OPPO Find X9 Pro. Sin duda, es su gran protagonista.

Su tamaña es ligeramente más compacto, 190 gramos de peso e igual de cómodo en mano. Resiste al agua y al polvo, con certificados IP68 e IP69. En pantalla, nos encontramos con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas que funciona muy bien en exteriores. Gracias a sus 144 Hz y un brillo máximo de 3500 nits, da igual dónde lo uses que lo vas a ver todo igual de bien y fluido.

Su autonomía es todavía más grande que la del realme 14 Pro, último que llegó a España, y crece hasta los 6000 mAh, con una carga rápida de 45 W. En las pruebas que he ido haciendo, la batería ha superado el día de duración sin ningún problema. Algo que viendo la gama en la que se encuentra es un punto a su favor. Lo único que le echo en falta, por rizar el rizo es la integración de la carga inalámbrica.

Te he hablado de autonomía, de pantalla, de diseño, pero hay algo que lo sigue haciendo todavía mejor opción, que es su procesador. Apuestan por el MediaTek Dimensity 7300 Max, que responde muy bien en tareas más exigentes. Videojuegos, edición, una buena parte de lo que le he exigido lo ha solventado con creces.

Y pasamos ahora al apartado por excelencia de este nuevo realme 16 Pro: su nuevo sistema de cámaras. El sensor principal, el Samsung HP5, da un salto enorme hasta los 200 megapíxeles con estabilización óptica. Ofreciendo, de una vez por todas, la posibilidad de capturar imágenes más nítidas. Igual faltaría por pulir la precisión nocturna. Responde bien, sí. Que le falta una leve mejora, también. Pero por el segmento en el que se encuentra, poco más se le puede pedir.

El nuevo sensor principal de 200 megapixeles del realme 16 Pro captura cada detalle. Sergio Coto / El HuffPost

El nuevo sensor principal de 200 megapixeles del realme 16 Pro captura cada detalle. Sergio Coto / El HuffPost

A este sensor principal le acompaña un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con un zoom óptico de 3,5x a 10x, y un gran angular de 8 megapíxeles. A eso hay que añadirle el motor LumaColor Image, que ya hemos probado en otros dispositivos, que garantiza las tonalidades, haciendo que su arma principal, las cámaras, nos hagan revisar una y otra vez si estamos ante un gama media o un gama alta.

En la parte frontal, incorpora una cámara con una resolución muy buena de 50 megapíxeles. En cuanto al vídeo, permite la grabación, a muy buena calidad y sin problemas, a 4K a 60 FPS.

Probando el realme 16 Pro en exteriores. Sergio Coto / HuffPost

Y claro, hablamos de las cámaras, pero no podemos dejar de lado la IA. En el caso de realme, cobra especial valor su influencia en el nuevo 16 Pro. Entre sus nuevos modos, como es el caso de Vibe Master Mode, podemos elegir de forma manual 21 tonos diferentes para personalizar la instantánea.

Pero es que las herramientas que realme ha integrado en el dispositivo nos facilitan y mucho la vida. Es el caso del AI Photo Editor, que nos permite editar imágenes por voz o texto: AI Clip Creator, ideal para los que quieren subir contenido a redes sociales. No son las únicas; AI Best Shot, que tras analizar varios fotogramas, usa las mejores expresiones de cada protagonista para que la imagen se vea perfecta; o Bucle Inteligente AI, una función para reconocer el contenido que ves en la pantalla, como, por ejemplo, propuestas de eventos, y te ayuda a concretar acciones en tu calendario.

Una de las únicas penas, entendiendo la situación del mercado actual con las RAM, es que pierde varios GB hasta los 8 GB que integra. Pese a ello, su precio de 479,99 euros sigue siendo muy rompedor para todo lo que ofrece. Sin duda, realme busca dar un golpe en la mesa con las nuevas cámaras del realme 16 Pro y una integración de la IA digna de un gama alta.