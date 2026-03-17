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La ONU denuncia una expulsión masiva "sin precedentes" de palestinos en Cisjordania y alerta de "limpieza étnica"
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La ONU denuncia una expulsión masiva "sin precedentes" de palestinos en Cisjordania y alerta de "limpieza étnica"

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cifra en 36.000 los palestinos que han sido desplazados forzosamente en solo un año.

Héctor Juanatey
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TUBAS, WEST BANK - MARCH 15: People attend the funeral ceremony of Palestinian mother, father, and two children who lost their life as a result of Israeli forces' opening fire at the village of Tamun, near the city of Tubas, West Bank on March 15, 2026. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images)
Funeral por la familia asesinada en Cisjordania hace unos días.Anadolu via Getty Images

Un nuevo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos cifra en 36.000 los palestinos que han sido desplazados forzosamente de la Cisjordania ocupada por culpa de una expansión "sin precedentes" de los asentamientos israelíes y la cada vez mayor "presencia ilegal de colonos"; unos hechos que, según la ONU, suponen la construcción de un "régimen institucionalizado de discriminación sistemática, opresión y violencia por parte de Israel contra los palestinos" que viola la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la segregación racial y el apartheid.

Para el Alto Comisionado, ahora liderado por el austriaco Volker Türk, la expulsión de palestinos en Cisjordania, que coincide con el "desplazamiento masivo en Gaza a manos del ejército israelí", parece indicar una "política concertada de Israel de traslado forzoso masivo en todo el territorio ocupado", lo que ya no solo atenta contra todo derecho internacional, sino que "suscita preocupaciones de limpieza étnica".

En su informe, hecho público este martes, Naciones Unidas destaca el "fracaso sistemático de Israel para prevenir o castigar los ataques de colonos". Es más, además de una "falta de actuación de las fuerzas de seguridad israelíes", advierte de la "aparente implicación de funcionarios israelíes en la violencia de los colones", algo que, de nuevo, "constituye una violación de las obligaciones de Israel".

Una vez más, el Alto Comisionado hace referencia a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que establece como "ilegal" la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, y pide por tanto al país liderado por Benjamin Netanyahu que se "retire del territorio lo antes posible", cese "inmediatamente toda nueva actividad de asentamientos", evacúe a los colonos y garantice "el retorno seguro y sostenible de todas las comunidades desplazadas".

El informe, que analiza lo sucedido en Cisjordania entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, registra además un aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos, "con 1.732 incidentes". De todos ellos, 187 "provocaron la muerte o lesiones a palestinos, 204 causaron tanto víctimas como daños a la propiedad y 1.341 resultaron únicamente en daños a la propiedad". Además, cifra en 1.452 los "incidentes que implicaron acoso, intimidación, intrusión o apropiación de bienes sin causar víctimas ni daños". A todo ello hay que sumar que los colonos "también talaron más de 26.000 árboles pertenecientes a palestinos".

Aunque la investigación habla de la actividad de los colonos, advierte de la dificultad para distinguir entre la violencia de estos y la estatal, "en parte debido al creciente papel de los colonos-soldados, muchos de los cuales han sido armados, equipados y entrenados por autoridades estatales". De hecho, durante el periodo examinado, al menos "siete palestinos murieron en incidentes en los que no se pudo determinar de manera concluyente si el autor era un colono o un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes".

Además de recordar a Israel sus obligaciones en materia de derecho internacional, la ONU también alerta al resto de países del mundo que "tienen la obligación de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia continuada de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados". El Alto Comisionado advierte además de la prohibición de vender, transferir o desviar "armas, municiones y otros equipos militares a Israel que faciliten violaciones del derecho internacional humanitario".

Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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