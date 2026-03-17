La UCO apunta a que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba con mordidas una hipoteca

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el expresidente popular de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, habría pagado una hipoteca con el dinero de las mordidas. Según ha remitido la institución policial al juez de misma procedencia Manuel José Rey Bellot, Aureliano García habría utilizado a dos de sus hermanos para blanquear el dinero obtenido por el amaño de contratos, según ha adelantado el diario El País.

Entre ellos, se encuentra uno de los documentos de compra de mascarillas durante la pandemia que ascendería hasta los 2 millones de euros donde también estarían siendo investigados Fernando Giménez y Óscar Liria., los números dos y tres de la Diputación durante el mandato del expresidente.

El documento que ha adelantado elDiario.es apunta a que la hipoteca sería de un inmueble de García Molina y se habría abonado desde una cuenta de la que sería titular su hermana y padres, estos últimos fallecidos. "Se habrían materializado ingresos en efectivo de origen desconocido que habrían tenido por objeto soportar el importe de las cuotas de una hipoteca cuyo titular era" Aureliano García, según destaca el texto al que han tenido acceso ambos periódicos.

La investigación de la UCO apunta así que los pagos para el préstamo bancario habrían sido realizados por los diferentes depósitos de sus familiares para poder acarrearlo. "Todos estos elementos (...) permiten inferir de forma indiciaria que esta operativa podría haberse utilizado para la integración en el circuito financiero legal (blanqueo) de una serie de fondos en efectivo de origen desconocido, el cual podría venir dado por la actividad delictiva que supuestamente habría venido desarrollando Javier Aureliano García Molina", pone de manifiesto el texto.

Además, la institución también ha apuntado a presuntas actividades de blanqueo desde una cooperativa de Juan Carlos García Molina, hermano del expresidente, para enviar fondos a los productos bancarios. "Existen indicios de los que se evidencia que se trataría de una operativa simulada a los únicos efectos de otorgar a estos pagos un origen distinto del real", queda plasmado en el texto.

Viaje a Madrid con dinero público

Además, un informe de la UCO fechado el 24 de febrero revela un supuesto uso indebido de fondos públicos por parte de Javier Aureliano García, relacionado con un viaje a Madrid realizado junto a su jefa de gabinete, María del Mar González, los días 26 y 27 de junio de 2025.

Aunque el desplazamiento se justificó oficialmente como asistencia a una reunión de la FEMP, la Guardia Civil sostiene que ninguno de los dos acudió a dicho encuentro. El viaje, que costó 1.892 euros e incluyó vuelos y alojamiento, habría sido autorizado por Fernando Giménez, ex alto cargo de la Diputación de Almería también implicado en la causa.

Las investigaciones apuntan a que el viaje tuvo carácter personal desde su planificación, ya que las conversaciones intervenidas revelan que respondía a una cita privada de González, aparentemente médica. Además, no consta ninguna actividad oficial en la agenda institucional ni en redes sociales, a diferencia de otros eventos de la FEMP. Durante su estancia en Madrid, ambos dedicaron el tiempo a actividades de ocio, como pasear, ir de compras y cenar en un restaurante, lo que refuerza la hipótesis de que el viaje no tuvo fines profesionales.

43 investigados en el caso Mascarillas de la Diputación de Almería

La UCO situó también este lunes en 43 el número de personas físicas y jurídicas investigadas en el llamado caso Mascarillas, que analiza diversas líneas relacionadas con contratos públicos de la Diputación de Almería, según consta en un oficio policial remitido al juzgado instructor.

El documento, incorporado a las diligencias previas que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Almería, sitúa a los investigados en varias líneas de investigación vinculadas, entre otras cuestiones, a la adjudicación de contratos de suministro durante la pandemia y a otros expedientes tramitados por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial.

La cifra de investigados se desprende del informe elaborado por la UCO y remitido al juzgado dentro de las diligencias previas abiertas por presuntos delitos relacionados con la contratación pública.