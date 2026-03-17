Lidl provoca un revuelo enorme entre muchos con una novedad por tiempo limitado que cuesta 2,29 euros: "Tándem brutal"

La cadena de supermercados Lidl ha provocado un gran revuelo en las redes sociales gracias a un nuevo producto que ha lanzado al mercado por tiempo limitado y que tiene como protagonista a uno de los productos más de moda en todo el mundo en los últimos meses: el pistacho.

Se trata de lo que llaman "Pastelito de pistacho con mascarpone", que ha puesto a la venta en sus locales por un precio de 2,29 euros y del que se ha hecho eco en la red social X, el antiguo Twitter, el usuario @jorgeBluBlu555, que lo califica de "locura".

"Bizcocho tierno, mascarpone y cobertura de pistacho: un tándem brutal. Tenéis que probarlo sí o sí. 10/10", dice en un mensaje que ha generado cientos de intereacciones.

Bizcocho y crema mascarpone

Él mismo ha subido un vídeo a TikTok en el que explia que "lleva una base de bizcochito suave y delicioso, una crema de mascarpone súper cremosa y por encima una cobertura de pistacho generosa con trocitos que está brutal".

"Cada cucharada es una delicia absoluta y si eres amante del pistacho esto te va a enamorar. Yo lo volvería a comprar sin pensarlo porque es una auténtica barbaridad", insiste.

El pistacho es el gran producto de moda en los últimos meses, sobre todo desde que se despertó en todo el mundo la fiebre por el llamado chocolate Dubái, combinación de crema de pistacho, masa triturada y chocolate con leche.

El pistacho: problemas y oportunidades

El Financial Times explicó ya el año pasado que esa 'fiebre' ha provocado una crisis mundial de suministro de pistachos, agravando la escasez mundial del fruto verde y disparando sus precios.

También ha abierto una oportunidad para el campo y, según señala la agencia Efe, el cultivo del pistacho continúa afianzándose como una de las alternativas agrícolas con mayor proyección en Castilla-La Mancha, especialmente entre los agricultores jóvenes, atraídos por su rentabilidad y por el incremento sostenido de la demanda tanto en el mercado nacional como internacional.