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Lidl provoca un revuelo enorme entre muchos con una novedad por tiempo limitado que cuesta 2,29 euros: "Tándem brutal"
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Lidl provoca un revuelo enorme entre muchos con una novedad por tiempo limitado que cuesta 2,29 euros: "Tándem brutal"

El producto de moda es el protagonista. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El logotipo de un supermercado de Lidl.
El logotipo de un supermercado de Lidl.GETTY

La cadena de supermercados Lidl ha provocado un gran revuelo en las redes sociales gracias a un nuevo producto que ha lanzado al mercado por tiempo limitado y que tiene como protagonista a uno de los productos más de moda en todo el mundo en los últimos meses: el pistacho.

Se trata de lo que llaman "Pastelito de pistacho con mascarpone", que ha puesto a la venta en sus locales por un precio de 2,29 euros y del que se ha hecho eco en la red social X, el antiguo Twitter, el usuario @jorgeBluBlu555, que lo califica de "locura".

"Bizcocho tierno, mascarpone y cobertura de pistacho: un tándem brutal. Tenéis que probarlo sí o sí. 10/10", dice en un mensaje que ha generado cientos de intereacciones.

Bizcocho y crema mascarpone 

Él mismo ha subido un vídeo a TikTok en el que explia que "lleva una base de bizcochito suave y delicioso, una crema de mascarpone súper cremosa y por encima una cobertura de pistacho generosa con trocitos que está brutal".

"Cada cucharada es una delicia absoluta y si eres amante del pistacho esto te va a enamorar. Yo lo volvería a comprar sin pensarlo porque es una auténtica barbaridad", insiste.

El pistacho es el gran producto de moda en los últimos meses, sobre todo desde que se despertó en todo el mundo la fiebre por el llamado chocolate Dubái, combinación de crema de pistacho, masa triturada y chocolate con leche.

El pistacho: problemas y oportunidades 

El Financial Times explicó ya el año pasado que esa 'fiebre' ha provocado una crisis mundial de suministro de pistachos, agravando la escasez mundial del fruto verde y disparando sus precios.

También ha abierto una oportunidad para el campo y, según señala la agencia Efe, el cultivo del pistacho continúa afianzándose como una de las alternativas agrícolas con mayor proyección en Castilla-La Mancha, especialmente entre los agricultores jóvenes, atraídos por su rentabilidad y por el incremento sostenido de la demanda tanto en el mercado nacional como internacional.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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