Llamamiento desde EEUU por el peligro de las Labubus falsas: "Proteja a sus hijos y hijas"

Los Labubus, el muñeco de moda que ha quintuplicado los beneficios de su empresa Pop Mart en el último año, no han escapado a las falsificaciones. De hecho, la Agencia de Protección al Consumidor ha puesto el foco en las versiones no autorizadas de estos monstruos de peluche que tienen su origen en los coleccionables del hongkonés Kasing Lung.

El precio de estas figuras originales, que están en los bolsos de todos los famosos desde Rihanna al exfutbolista David Beckham, oscila entre los 45 y los 92 euros. Pero hay quien recurre a falsificaciones, especialmente peligrosas para niños.

Según indican en su informe, estas falsificaciones se rompían con facilidad y sus pequeños trozos podían provocar riesgo de muerte por asfixia entre los menores. Los investigadores de la Agencia de Protección al Consumidor aseguraron en un comunicado que recoge T-Online que se encuentran buscando los cargamentos de estos productos falsificados.

Según indicó Peter A. Feldman, presidente de la Agencia de Protección al Consumidor de EEUU, estas falsificaciones "no tienen cabida en los hogares estadounidenses". "Ningún padre debería preocuparse de que un juguete pueda causar la muerte de u hijo. Proteja a su hijo comprando solo a vendedores certificados", añadió.

Tal y como recogen desde esta organización, la "ley federal prohíbe la importación y venta de productos del consumidor que no cumplan con las normas de seguridad" y da una serie de consejos a la hora de identificarlos.

En primer lugar, pide tener cuidado con las ofertas ya que "los grandes descuentos pueden ser señal de productos falsificados". También recomienda fijarse en la "calcomanía holográfica de Pop Mart" que contiene un código QR escaneable que dirige al sitio oficial de Pop Mart o "un sello UV discreto en un pie" por el cual se verifica la autenticidad.

La Agencia de Protección al Consumidor recuerda que "los muñecos falsos a menudo tienen colores demasiado brillantes o un número incorrecto de dientes", ya que los auténticos tienen nueve y que siempre deben comprarse en comerciantes verificados y de confianza.

Unos muñecos con beneficios de más de 546 millones de euros

La moda de los Labubus, que han popularizado numerosos rostros conocidos y que incluso se ha colado en las alfombras rojas, ha disparado los beneficios de la compañía china Pop Mart.

En el primer semestre de 2025, con el lanzamiento de su gama de coleccionables pequeños y el auge de esta moda, ha incrementado sus ingresos hasta lograr un beneficio neto de 4.574 millones de yuanes (546 millones de euros), lo que supone un 396% más que las ganancias de 921 millones de yuanes (110 millones de euros) que el mismo periodo en 2024.

Solo en Europa, la facturación alcanzó la cifra de 478 millones de yuanes (57 millones de euros), casi ocho veces más que un año antes, mientras que en América, se multiplicó por 12, hasta 2.265 millones de yuanes (270 millones de euros).

El lanzamiento inminente de una nueva gama de productos ha hecho que sus acciones se disparen en la Bolsa de Hong Kong, que cerró con una revalorización del 12,54%. Sus directivos pretenden expandirse aún más globalmente a través del formato "caja-sorpresa" y alcanzar los 30.000 millones de yuanes (3.580 millones de euros) a finales de año, lo que supondría superar en 10.000 millones de yuanes el objetivo fijado para este 2025.