Incendio en el Benidorm Fest: uno de los concursantes arremete contra sus rivales a dos semanas del festival

Polémica en el Benidorm Fest a sólo dos semanas de su arranque. El cantante Aritz Arén, uno de los 18 candidatos que pugnan este año por ganar la preselección y representar a España en Eurovisión 2023, ha abierto la caja de Pandora al criticar públicamente a varios de sus rivales.

El intérprete y bailarín, que compite con la canción Flamenco, ha sido uno de los artistas del Benidorm Fest que han acudido al pódcast Red Room que dirige Malbert. Durante la conversación, en un programa cuyo presentador admite que el objetivo es "meter mierda", Aritz asegura que aunque se ha dedicado principalmente hasta ahora a ser bailarín, su verdadera vocación es la de cantante. "A mí se me propuso esta canción pero yo nunca he dicho que quisiera ser un cantante bailarín, yo no me veo un Lola Índigo ni un Chanel", ha dicho. Además, asegura que en el cásting de Fama - programa de baile en el que participó - ya dijo que su meta era la de ser cantante.

En un momento dado, Malbert le pregunta si le gustan todos los temas participantes del Benidorm Fest. Él señala que disfruta de los temas "más de lo que pensaba", aunque no con todos. "Como bailarín veo temas que son bailables pero yo no veo al artista que vaya a poder defender eso como yo lo defendería", asegura.

Después, Malbert le pregunta directamente por la canción de Agoney. El extriunfito se presenta al Benidorm Fest con la canción Quiero arder. "¿A ti te gusta?", le inquiere el presentador. Él, al principio, duda sobre dar su opinión "a diez días" del concurso, aunque Malbert le insiste.

"No me encanta. Creo que también el estilo Agoney no es el estilo que yo suelo escuchar", dice. El presentador continúa presionándole y le pregunta si no le parece que la canción de su rival es "como ruido". En ese momento, se crea un incómodo silencio que ambos rompen riéndose. "Me parece satánica, que es el concepto", dice Aritz. Malbert añade: "Literalmente es satánica, porque te destroza hasta el infierno".

El intérprete sí muestra debilidad por las canciones de Fusa Nocta o Blanca Paloma, aunque de nuevo duda de la capacidad de ambas para dar espectáculo sobre el escenario. "Blanca Paloma ha escogido un tema movido sabiendo que ella... Creo, no lo sé. Hay como mucha base y ella se queda en medio... ¿haciendo qué?".

Los eurofans, enfadados

Los comentarios de Aritz han generado una gran controversia entre los eurofans, que no ven bien que el cantante desacredite a algunos de sus rivales. "Yo sólo digo que igual que se nos pide a los eurofans respeto a los artistas, que tengan los artistas respeto por el trabajo de sus compañeros", señala uno. "Por mucho que una opinión se exprese con respeto, puede estar totalmente fuera de lugar. Ese es el caso de Aritz, que parece no ser consciente de cuál es su lugar y de lo que debería o no opinar antes del Benidorm Fest", ha señalado otro.