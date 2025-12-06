Enseña lo que hace con su árbol de Navidad y se monta la marimorena: las reacciones se cuentan por cientos

El puente de diciembre es la fecha por excelencia para entregarse a la colocación en casa del árbol de Navidad, con todos sus adornos, y demás fanfarria festiva. Una vez instalado, el ambiente cambia: se vuelve todo más acogedor, cálido y... ¿sucio? Esto último depende. Admitámoslo: ¿eres de los que limpia el árbol antes de guardarlo o de ponerlo o has bajado la cabeza al leer la pregunta?

En los últimos días se ha montado gran debate en redes sociales tras popularizarse una publicación de la experta en orden y limpieza Begoña Pérez, conocida como La Ordenatriz, y autora de libros como Limpieza, orden y felicidad.

A través de Stories, mostró cómo bañaba el suyo en casa, algo que tuvo bastante repercusión. Después, publicó un vídeo con todos los consejos para hacerlo... y en el que se ve perfectamente toda la suciedad que puede llegar a salir.

Pérez cuenta que recibió muchas consultas y, por ese motivo, aclara dudas como, por ejemplo, qué jabón utilizar. "Usa el que tengas a mano, que sea de espuma controlada", indica.

"Si el árbol huele mal, usa un limpiador con oxígeno activo en sustitución del jabón. Que sea bueno", agrega. Hay que recordar poner un filtro en el desagüe, para que no lleguen a las tuberías las hojas que se puedan desprender.

La especialista en limpieza afirma que, pese al baño, el árbol no debería oxidarse: "Hablamos de sumergir en agua 60 minutos una vez cada muchos años… importante sacudir bien y dejar secar. Y por eso es mejor hacerlo antes de montar el árbol que después. Durante todos los días que estará expuesto, no quedará ni rastro de humedad".

La Ordenatriz recuerda que hay otros métodos para limpiarlo, adecuados para el momento en el que terminan las fiestas y toca guardar la decoración, como son limpiar el polvo con la ayuda del aire de un secador, o ir pasando una bayeta humedecida con jabón por las ramas.

"También me preguntasteis si un árbol nevado puede hacerse esta limpieza. Bien, lo he probado en uno y no ha pasado nada", cuenta, pero también da el consejo de probar primero en una zona pequeña, no vaya a ser.

Su publicación, que lleva miles de likes y cerca de 400 comentarios, ha despertado curiosidad y sorpresa en muchos usuarios, que nunca se habían ni planteado que el árbol pudiera necesitar limpieza. Estas han sido algunas de sus reacciones:

El mío lleva 18 años sin tocar el agua

Y si no tienes bañera??🤔😂😂 Me ducharé con él 🤣🤣

El mío ha pasado hoy por la bañera 😂 ahora está en proceso secado y repartido por los radiadores de casa! Este año me ahorro la alergia a ácaros familiar

La leche !! También hay que limpiar eso? No paras de darme faena

Pues el mío q lleva las luces incorporadas en las puntas 😂😂😂😂, creo q seguiré sin lavarlo, tengo 46 años y en la vida se m hubiera ocurrido

Prefiero tirarlo y comprar otro ya era lo que me faltaba

Como estará el mio con 30 navidades jajajaja

Yo lo he lavado y se ha quedado perfecto. Tenía polvo del trastero y olor a trastero, y ahora perfecto. Y parece más trabajo de lo que es. Lo bañas y luego se seca en la misma bañera y perfecto

Ohhhhh dios mío, no lo he lavado nunca y yo creo que tiene más de 25 años 😱. Ahora tengo la necesidad de lavarlo urgentemente, yo pensé que no se podía, de hecho es de los baratillos y se le cae muchísima hojita, igual sale pelado 😂

Es hora de confesar: ¿tú lavas tu árbol? ¿Jamás te lo habías planteado? ¿Prefieres seguir viviendo al límite? Cuéntanos en los comentarios.