Una española se va a Japón y prueba la paella en un restaurante español: "Que me lleven presa, si no está mala, ¿qué le hago?"

La creadora de contenido Elena, que comparte un perfil en redes sociales junto a su pareja Víctor (@viajeroextranjero) para enseñar sus viajes a diferentes países, llegando a acumular más de 460.000 seguidores tan solo en TikTok, ha publicado un vídeo probando comida española en un restaurante de Japón.

El vídeo ha surgido a raíz de un comentario anterior de una valenciana que había visto la paella de aquel restaurante: "Como valenciana esa paella me da miedo". Antes de dar la conclusión final con la paella ha enseñado otros platos típicos de España y qué le han parecido después de probarlos.

Lo primero que le han servido han sido las gambas al ajillo, que le han parecido bien, "sorprendente", pero la tortilla de patatas ha sido una total decepción: "No sabe a nada". Víctor, por su parte, no podía estar más de acuerdo: "Bastante malo, la verdad, tiene ketchup...", aunque las gambas "no están mal".

"Me hace mucha gracia el 'vibe' (sensación, estilo) del restaurante y luego tienes detrás a japonesas con cosplay comiendo paella y pelando gambas", ha opinado justo antes de que le traigan la paella.

"Si la paella no está mala, ¿qué le hago?"

Llegado el turno de la polémica paella, ya ha soltado de primeras que "tiene por ahí alguna cosa que me chirría un poco, pero está bien, la verdad, la pinta no es especialmente mala".

"Es una paella, en plan... Tú la pruebas y dices: 'sabe a paella'. Estamos en Japón, mucho mejor de lo que me esperaba. Está aquí todo el mundo comiéndose la paella con cuchara", ha contado.

Como ya sabía por dónde iban a ir los tiros en los comentarios, ya ha dejado un aviso en la descripción del vídeo, que ha acumulado más de 90.000 visitas y 2.700 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo): "Y que me lleven presa todos los valencianos del mundo, si no está mala, ¿qué le hago".

¿Qué es el Parque España de Japón?

El restaurante en el que Elena ha probado la paella se sitúa en el Shima Spain Village, conocido comúnmente como Parque España, un parque temático inspirado en la cultura y arquitectura de España, situada en la ciudad de Shima, en Japón.

En ella hay réplicas de lugares como la plaza Mayor, la Puerta del Cambrón o los característicos elementos del Park Güell de Antonio Gaudí. En ella se ven desde atracciones como montañas rusas como varios locales dedicados a la gastronomía española.