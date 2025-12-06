Una estadounidense que lleva 6 años en España define la gran diferencia con su país con una frase para enmarcarla: "Allí la gente sueña, aquí vivís los sueños"

Cuando Claire Quinn, una joven estadounidense que lleva seis años viviendo en España, resume lo que ha descubierto en este tiempo, deja una frase que condensa todo su cambio de perspectiva: "En Estados Unidos la gente sueña; en Europa la gente vive sus sueños". Una declaración de intenciones al comenzar el vídeo en su canal de YouTube, para explicar por qué su forma de entender lo que significa vivir bien ha cambiado por completo desde que dejó su país.

Su reflexión empieza con cómo crecen los estadounidenses. Allí, explica, muchos viven convencidos de ser "el país más avanzado, más poderoso", una idea que se respira en cada esquina. La bandera está por todas partes, "desde las casas, los negocios y las escuelas hasta camisetas, coches y pegatinas", así que no, no es cosa solo de películas.

El patriotismo se mezcla con el juramento diario en el colegio y el himno en cualquier evento deportivo. Pero al mudarse a España, Claire empezó a hacerse una pregunta incómoda: ¿Dónde termina el patriotismo y empieza el etnocentrismo?

Patriotismo, idiomas y una visión más abierta del mundo

Claire relata que muchos estadounidenses crecen creyendo que su país es "el mejor del mundo", lo que a menuda lleva a mirar otras culturas "como secundarias o incluso inferiores". Lo nota especialmente cuando viajan: esperan que todo el mundo hable inglés y que los demás adapten su forma de vivir.

Sin embargo, en Europa percibe una mentalidad distinta, con más interés por los demás, por los problemas globales y por convivir con realidades distintas. "La mayoría de los europeos hablan varios idiomas", recuerda, y eso abre puertas y perspectivas que en Estados Unidos no siempre existen.

Individualismo frente a comunidad

Una de las diferencias más marcadas que descubre es la cultural: el individualismo estadounidense frente al colectivismo español. Allí, explica, se prioriza "el logro personal, su independencia" y las amistades son más "fluidas y menos emocionalmente exigentes". Es habitual que los amigos vayan y vengan según etapas de vida.

En España ocurre lo contrario. Aquí, explica, "las amistades suelen basarse en lazos emocionales profundos" y los amigos de la infancia suelen mantenerse toda la vida. También le sorprenden las fiestas locales, las tradiciones y la sensación constante de pertenencia a un grupo. Ese tejido social, admite, es algo que "nos falta a veces en Estados Unidos".

Un trabajo que no te devora la vida

En cuanto al terreno laboral, Claire es aún más directa. En Estados Unidos "el trabajo está profundamente ligado a la identidad personal" y determina "qué tan respetado eres en la sociedad". Allí, añade, muchas profesiones construyen una jerarquía social.

De nuevo en España ha encontrado lo contrario: una cultura donde se prioriza el equilibrio y donde el trabajo "no define quién eres". Le llama la atención que los días de enfermedad sean normales, que tomarse tiempo libre no sea un lujo y que la maternidad o las vacaciones tengan un marco más "generoso". Su frase sobre Europa es resume su idea de un enfoque laboral adecuado: "Creo que la actitud hacia el trabajo es mucho más sencilla, más justa, tiene mucho más sentido."

Emprender fácil vs. vivir bien

Eso sí, no todo son reproches, siempre la tierra "tira" y hay morriña. Claire reconoce algo que echa de menos de su país: el espíritu emprendedor. Allí -dice- existe una auténtica "mentalidad de hustler", un impulso a "arriesgarse, innovar, probar cosas nuevas". Montar un negocio es más fácil y cambiar de carrera es algo natural. Ella misma lo ha hecho varias veces: "He cambiado de carrera muchísimas veces y aún no sé qué estoy haciendo con mi vida".

En España, en cambio, nota que se espera que elijas profesión muy joven y que "no se fomenta mucho la exploración personal", algo que a veces puede frenar a quienes quieren reinventarse.