Avelino Vegas propone tres maridajes para estas navidades de la mano de los hermanos Torres

Los dueños de las bodegas Avelino Vegas, hijos de los fundadores, con los Hermanos Torres en el 75 aniversario de Avelino Vegas.

No todos los días se cumplen 75 años. Ese importante hito fue alcanzado por Avelino Vegas, bodega que comenzó su actividad en 1950 de la mano de la pareja formada por Avelino Vegas e Isabel Arranz en la localidad segoviana de Santiuste de San Juan Bautista. En sus inicios la producción se basó en vino de la zona, con especial interés en el verdejo. Los años pasaron y la bodega creció al mismo tiempo que el sector enológico también lo hacía.

La denominación de origen Rueda ayudó mucho a los blancos de Avelino Vegas en los años 80. Pero no se quedaron ahí porque en 1993 la bodega llegó a la Ribera del Duero. El trabajo y esfuerzo de ese matrimonio que soñó con hacer algo grande con lo que ofrecía la tierra, su tierra, era una realidad. Y esa realidad se ha mantenido en el tiempo. Ellos ya no están aquí para verlo, pero Avelino Vegas ha alcanzado tres cuartos de siglo con buena salud y deseando ir a por el centenario y mucho más.

Vista de la Bodega de Avelino Vegas en Santiuste de San Juan Bautista, Segovia. Avelino Vegas

Para celebrar estos 75 años se organizó un acto en Madrid en el que la bodega se alió con los Hermanos Torres, afamados cocineros que elaboraron dos platos que maridaron a la perfección con dos vinos muy simbólicos. El primero es ser degustado fue uno muy especial que emociona especialmente a la familia. Se trata de un blanco llamado Isabel Arranz en homenaje a la fundadora.

Un vino con gran carga sentimental

Como señala la bodega "se ve representado en un verdejo de viñas centenarias de la provincia de Segovia, donde la vinífera castellana tiene mayor carácter, adjetivo que se refleja en la etiqueta". Este vino está elaborado con uvas de viñas viejas arraigadas en suelos singulares. Tiene notas de frutas de hueso y tropicales que dejan paso a los perfumes de la madera, la vainilla y el azahar. Este es sin duda es un vino muy especial por ser un tributo a su madre. De hecho la etiqueta lleva la firma de Isabel Arranz.

Vino Isabel Arranz de Bodegas Avelino Vegas. Este caldo lleva el nombre de la fundadora de la bodega. Bodegas Avelino Vegas

Sobre este vino, Fernando Vegas indicó que este vino "no es un tema económico, sino es un tema sentimental. Queríamos que el vino más emblemático, más singular, blanco de la denominación de Rueda llevara el nombre de mi madre, entonces le hemos dado todo para que el vino sea espectacular y creo que lo hemos conseguido".

¿Y con qué se maridó el Isabel Arranz? Los Torres idearon un escabeche de saku chutoro de atún con una preparación que combina la técnica tradicional del escabeche con un corte premium de atún proveniente de la parte media del lomo.

El otro vino elegido fue un tinto llamado Alpha. Si el Isabel Arranz es segoviano, este es vallisoletano. El Alpha procede de la bodega que Avelino Vegas tiene entre Peñafiel y Pesquera de Duero con vistas al icónico castillo de Peñafiel. De este tinto destaca no solo su intensidad, sino la belleza del frontal de la botella, donde se puede ver una A por Avelino Vegas. Y para maridarlo los Torres se pusieron a cocinar y ofrecieron un pollo al estilo tajín con especias aromáticas, limón confitado y alcaparras.

El tinto Alpha de las bodegas Avelino Vegas. Avelino Vegas

Además, durante la celebración tuvimos la oportunidad de hablar con Fernando Vegas, director y propietario de la bodega junto con sus hermanos Avelino y Maribel, que ejerció de anfitrión en la velada. Maribel, está en el negocio y se encarga de la administración, mientras que su hermano Avelino ejerce como presidente de la compañía y les asesora a nivel financiero.

Nos recordó Vegas que la siguiente generación también está involucrada en el negocio. Su hija y sus sobrinos han entrado en la bodega y han asegurado que siga en manos de la familia, como hubiera gustado a los abuelos. “Para mí es un orgullo haber cumplido 75 años. Saber que venimos de nuestros padres, que estamos ahora trabajando y que tenemos una tercera generación, incluso una cuarta, que está en ciernes, pero con una tercera generación ya trabajando en la bodega”.

“Es un proyecto cumplido que es bonito porque es la ilusión de nuestros padres transformada en una realidad en nuestros hijos y en nuestros nietos. Mis padres han seguido luchando duramente, aguantando mucho y con mucho tesón para hacer que nosotros creciéramos. Y la verdad es que a los hijos les hemos salido buenos, como dicen en mi pueblo, y hemos desarrollado el proyecto. Ahora mi hija y mis sobrinos están desarrollando mucho más y estamos creciendo a todos los niveles", finalizó Fernando Vegas, con ganas de celebrar muchos aniversarios más.

Celebrar la Navidad con Avelino Vegas y los hermanos Torres

En la elección del vino no solo influye la comida, sino también otros factores como el entorno, la compañía y por encima de todo nuestro gusto personal, y en Navidad estos factores cobran especial protagonismo: celebrar alrededor de la mesa.

Con la celebración del 75 cumpleaños Avelino Vegas también quiere estar con esas familias y por eso ha colaborado con los hermanos Torres para crear sugerentes menús navideños que están a la altura de tres estrellas Michelin.

Estos son los plato propuestos y el maridaje con los vinos más especiales de la bodega:

Almejas y Circe

Circe es un vino que sorprende en la nariz y fascina en el paladar , elaborado con uva verdejo de viñas viejas de la provincia de Segovia. Su frescura y un toque goloso en boca hacen que sea perfecto para maridar con cualquier marisco y pescado, con aperitivos y tapas. El vino ideal para dar la bienvenida a nuestros invitados.

Sopa de cebolla y Fuentespina

Fuentespina C (D.O.Ribera del Duero) Tiene todo el carácter de la Tempranillo ribereña, complejidad de aromas y un paso de boca muy agradable. Un vino todoterreno con una excelente relación calidad /precio. Lo podemos disfrutar con carnes rojas, guisos de cuchara y quesos. Excelente para grandes celebraciones.

Costillas y 100 Aniversario

Avelino Vegas 100 aniversario ensambla la singularidad del terreno, la sabiduría del viñedo, la elegancia del roble francés y la experiencia en la elaboración. Coloquialmente es lo que se denominaría como ¡un vinazo!

Marida a la perfección con carnes rojas y asados típicos en las celebraciones navideñas, pavo, cordero y cochinillo.