Abre un Calendario de Adviento de supervivencia y alucina con lo que tiene dentro: "Jamás vi uno así"

Los famosos Calendarios de Adviento vuelven a llenar las estanterías de los supermercados y cada año aparecen de más tipos y cada vez más inusuales y exóticos. El que ha enseñado el creador de contenido @Arucinante, que cuenta con más de 4,8 millones de seguidores tan solo en TikTok, se lleva la palma.

Ya que se especializa en gastronomía y, sobre todo, en kits de supervivencia de los ejércitos de muchos países del mundo, no podía faltar el Calendario de Adviento de supervivencia, muy útil. Su "poca paciencia" por descubrir todo lo que lleva dentro le ha hecho abrir todas las ranuras en un solo vídeo, que ya ha acumulado más de 2,5 millones de visualizaciones y 289.000 'me gusta' en apenas 24 horas (y subiendo).

"Calendarios de Adviento de maquillajes, con bombones, pero jamás he visto uno de supervivencia y no trae ni puñetera idea de lo que trae", ha expresado al principio. En este caso solo era de 24 días y en el primero ya se ha llevado una sorpresa: pedernal y yesca para encender el fuego. "Me gusta mucho y solo es el primero", ha expresado.

El día dos tampoco se quedaba corto: un multiuso para enganchar o cortar. En el tercer día, no podía faltar una bolsa para introducir todas las cosas del calendario. Además, también había un bolígrafo que parecía normal y corriente, pero al final ha descubierto que la punta servía para romper cristales.

Hasta una sierra manual con anillas por si hiciera falta cortar madera, muy útiles en caso de supervivencia en bosques. Después, dos mosquetones con una cuerda: "Se puede deshacer y probablemente tengamos una cuerda de más o menos un metro

Cordones, cebos y un silbato de auxilio

En los siguientes días, además de otro pequeño mosquetón de plástico con cierre de seguridad, también ha enseñado que el calendario contiene un cordón de unos dos metros y medio, un silbato de auxilio, anzuelos y cebos para pescar y mechas enceradas.

Incluso una funda impermeable para proteger el teléfono móvil, una linterna LED, que ha criticado que funcione con pilas y un multiuso en formato tarjeta, además de puntas de destornillador y una brújula.