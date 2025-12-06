Compra acciones por valor de 1000 euros, se olvida por 30 años y cuando las revisa la cantidad de dinero le deja sin palabras

Un descuido que ha sido toda una sorpresa. Un exdirector de Comunicación de la Casa Blanca quiso abrir una pequeña cuenta de ahorros para su hijo pequeño. Esto pasó hace 30 décadas. Ahora, tal y como informa el diario Mein Mmo, ha revisado estas acciones, con un valor de 1.200 dólares (unos 1.000 euros en la conversión actual), y se ha sorprendido con lo que ha encontrado.

En la actualidad, Anthony Scaramucci es más que conocido por ser el exdirector de Comunicación de la casa del presidente estadounidense. Desgraciadamente, fue destituido por Donald Trump tras solo diez días en el puesto. No obstante, según el medio de comunicación, también es un gestor experimentado de fondos de cobertura y padre.

De este modo, en 1992, el estadounidense tuvo la idea de abrir una cuenta de ahorros para su hijo. Por ello, vinculó acciones de la compañía Microsoft, valoradas en 1.200 dólares, a esta cuenta. Asimismo, ordenó al banco reinvertir inmediatamente todos los dividendos de estas acciones. "Esto es bastante sorprendente, ya que Microsoft aún no había pagado ningún dividendo en ese momento", reza la publicación.

Ahora, consultar tu fondo de inversión es tan sencillo como abrir una aplicación en el teléfono móvil, pero en los noventa esto era muy diferente. Además, con los cambios de la vida: mudanzas, cambios de dirección, papeleo... en algún momento, Scaramucci olvidó la inversión y el banco "perdió de vista a su cliente".

No fue hasta "26 o 27 años más tarde", cuando, por fin, abrió la cuenta, y, tanto él como su hijo encontraron una suma increíble. "Creo que al principio anuncié que la cantidad había subido 88.000 dólares, pero mi hijo dijo: 'No, papá, ¡ha subido 288.000 dólares (246.000 euros)!", celebran en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

En esta línea, la inversión se había multiplicado por casi 240. Esta subida se ha debido en gran parte a que, desde 2003, Microsoft ha pagado dividendos regularmente, que fueron reinvertidos inmediatamente por el banco conforme al acuerdo. Como Scaramucci olvidó invertir, el dinero pudo funcionar durante casi 30 años.