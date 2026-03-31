Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, ¿pareja sorpresa?

La noticia ha caído como una bomba entre los colaboradores del programa de Telecinco El tiempo justo: Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha sido el que ha desvelado la identidad de la nueva pareja que protagoniza en exclusiva la portada de esta semana. “Ellos son Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, la pareja del año. Os puedo asegurar que el reportaje es maravilloso: no se trata solo de este beso. Se les ve paseando por la calle, agarrados de la cintura, besándose bajo las farolas… Él la acompaña hasta su casa. Es amor auténtico", aseguraba Pliego sobre este reportaje que se podrá ver a partir de mañana en la edición en papel de la publicación.

En cuanto se ha hecho pública esta sorprendente historia de amor, muchos han recordado que ellos ya habían estado 'enamorados' en la ficción. Fue en la serie Velvet, donde la actriz daba vida a Doña Blanca, la jefa de taller, que tuvo un intenso y clandestino romance con el joven dependiente de las galerías al que daba vida el actor en la segunda temporada.

Ya por aquel entonces, los actores, que se llevan 22 años —él tiene 35 y ella, 57—, mostraron su admiración y cariño tras trabajar juntos. Él llegó a afirmar en una entrevista en la misma revista que ha dado la exclusiva que "trabajar con Aitana" fue "hacer realidad un sueño".