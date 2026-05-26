Se gasta 500 euros en una entrada para Bad Bunny, pero la experiencia le sale rana: "No podemos movernos"

Bad Bunny en un momento de su actuación en la Super Bowl. Santa Clara, CA 2/8/2026 Bad Bunny en un momento de su actuación en la Super Bowl.

La gira de Bad Bunny 'DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour' acaba de aterrizar en España. Los primeros conciertos del artista puertorriqueño le han llevado hasta Barcelona, ciudad que ha acogido sus dos primeros espectáculos este fin de semana.

La expectación ha sido tal que Bad Bunny ha conseguido llenar dos veces el Estadi Olímpic de Barcelona. Pero estos primeros conciertos no se han librado de la polémica. Muchos asistentes se han quejado de la organización de la gira, y sobre todo, del exceso de aforo.

El testimonio de un fan de Bad Bunny ha trascendido estos días tras describir su experiencia como "inhumana". Jordi Fernández, un joven catalán que acudió al primer concierto del puertorriqueño en Barcelona, se ha hecho viral al contar lo que vivió allí.

"Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada", denunció en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde muestra la gran aglomeración de gente que había en el Estadi Olímpic de Barcelona.

"Está sonando Bad Bunny. Me encanta, sí, pero no puedo moverme. No puedo bailar, no puedo hacer nada. No tiene ningún tipo de sentido esto", añade este joven, que resume su experiencia como de "vergüenza".

¿Cuánto cuesta una entrada para Bad Bunny?

El precio de una entrada para ver a Bad Bunny en España en su gira de 2026 depende mucho de la zona del estadio y del tipo de experiencia que se quiera vivir. En general, las más baratas, en las gradas más altas, parten aproximadamente desde unos 73 euros.

Pero a partir de ahí, el precio va subiendo según la cercanía al escenario y la visibilidad. La mayoría de las entradas "normales", es decir, sin extras ni ventajas especiales, se mueven en un rango bastante amplio que suele ir entre unos 90 y 140 euros.

Si se quiere vivir una experiencia, a priori mejor, el precio puede ascender a más de 200 euros. Este tipo de entradas suelen ofrecer una mejor ubicación, pero no incluyen necesariamente todos los extras de un VIP.

Finalmente están los paquetes VIP, como el que "disfrutó" este joven catalán, quien, según relata, pagó 500 euros por una entrada. Además, hay que tener en cuenta que a estos precios normalmente se les suman gastos de gestión.