El magistrado Gómez Bermúdez va un paso más allá que el resto al hablar de lo de Zapatero

El magistrado Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se ha pronunciado este sábado desde el plató de laSexta Xplica sobre la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra como supuesto "líder" de la trama.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, imputó al exsecretario general del PSOE, que se sentará en el banquillo el próximo 2 de junio, tras ser acusado por de encabezar "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", tal y como aparece en el auto del magistrado.

Tras los informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha remitido al juez Calama y que se han hecho públicos este sábado, el magistrado Gómez Bermúdez ha hablado con total claridad del caso.

"Yo estaría muy preocupado"

Sobre si está justificado que Zapatero sea investigado, el juez ha asegurado que "cualquier ciudadano sobre el que la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción aportase esos datos estaría investigado". "Por lo tanto, sí, todos somos iguales ante la ley", ha señalado.

"Estamos en una fase de investigación. Imagínese que mañana su vecina dice que usted ha pegado a un vecino o que ha robado en la comunidad. Eso hay que investigarlo. Otra cosa es que luego se acredite suficientemente que eso debe de ir a un juicio o no. Que sea archive la causa o se siga con la investigación", ha añadido.

El magistrado Gómez Bermúdez ha asegurado que, "con esos mensajes y con esos datos que el auto recoge, sí está justificada la imputación o la investigación del expresidente Zapatero". "Con todas sus garantías", ha defendido durante su intervención en laSexta Xplica

Preguntado sobre cómo debería estar Zapatero tras el auto, él ha reconocido que "yo estaría muy preocupado". "Sobre todo, porque no hay nada que le duela más a un padre que te toquen a la familia, en este caso a sus hijas, y ese es un tema muy delicado", ha destacado.

Gómez Bermúdez ha explicado que "si lee atentamente el auto, el juez traslada lo que los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción le trasladan". Tras ello, ha puesto en valor al juez Calama, al que considera "un gran magistrado, muy técnico, muy preparado, pero, sobre todo, extraordinariamente prudente".

"Por lo tanto, habrá considerado que tiene que investigar eso. Es que, a un juez, si le trasmites que tu vecina ha gritado 'Me matan, me matan' y te lo llevan al juzgado, lo normal es que abra una investigación", ha reconocido.