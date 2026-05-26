Bad Gyal explica el motivo por el que rompió a llorar en su último concierto: "Somos seres humanos"

No es algo nuevo que los artistas se emocionen en directo. Lo hemos visto con Rosalía e incluso con la reciente reaparición de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh. No obstante, los hay que mantienen una actitud, aparentemente más fría o distante, como demostró la propia Bad Gyal a su paso por Madrid.

Sin embargo, este fin de semana volvió a subirse a los escenarios como parte de su gira Más Cara en A Coruña y Valencia, después de ser la artista invitada en la primera noche en España de Bad Bunny, y ahí sí que tuvo un momento de emoción que generó numerosos comentarios entre los asistentes.

En la ciudad gallega, concretamente mientras interpretaba el tema Otra vez más en el Colliseum, rompió a llorar y tuvo que interrumpir una de sus canciones más sentidas. De hecho, el público tuvo que completar los versos "nos conocemos desde los veinte; yo a ti siempre te tengo presente; tú sigue' poniéndome demente".

Después de que sus fans especulasen con distintas teorías, la artista comentó una noticia del periodista Javi de Hoyos, donde aclaró que se debía a la pérdida de dos familiares "muy queridos" para ella.

"Aparte de toda la intensidad de este fin de semana, esta semana he tenido que afrontar la pérdida de dos familiares muy queridos a la vez que tenía que seguir cumpliendo con mis compromisos de trabajo, aguantando la presión que supone", ha comenzado diciendo a sus seguidores.

"Quiero aclararlo aquí mismo porque Javi siempre habla de mi trabajo y mi vida personal con mucho respeto y también para que la gente deje de tener la necesidad de elaborar teorías", añadió entonces.

La artista, aprovechó su mensaje para enfatizar que los artistas también tienen vida personal y, por tanto, se rompen en algunas ocasiones a vista de todos. "Aprovecho para recordar que los artistas y las personas públicas somos seres humanos y vivimos los mismos problemas y emociones que el resto", concluyó su mensaje.