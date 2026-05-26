"Estamos convirtiendo el mundo en un decorado": el auge de los tours para hacerse la foto perfecta de Instagram

Las vacaciones hoy en día no tienen prácticamente nada que ver con lo que eran hace apenas unas décadas. Desde cómo se deciden los destinos antes de volar hasta cómo se consumen una vez allí.

Una foto viral, un vídeo con millones de visualizaciones o el "sitio secreto" recomendado por un influencer pueden convertir cualquier rincón del planeta en el próximo destino de moda.

Pero esa nueva forma de viajar también está transformando ciudades, monumentos y paisajes en escenarios pensados para reproducir una imagen concreta. Tanto es así que, según recoge el diario El Confidencial, cada vez más empresas turísticas ofrecen incluso "tours para Instagram", rutas diseñadas específicamente para recorrer los lugares más fotogénicos y conseguir la imagen perfecta para redes sociales.

El turismo de la "foto típica"

El llamado "efecto Instagram" ya influye directamente en la forma de elegir destino. Según un estudio de Travel Trends 2026, uno de cada cuatro españoles reconoce que las redes sociales condicionan sus decisiones de viaje.

Desde Indhai Travel, una agencia de viajes sostenible fundada por españoles en Bali, explican que este fenómeno "consiste en viajar a un sitio con la motivación principal de reproducir imágenes ya vistas en redes". Y añaden que, en muchos casos, "se prioriza la foto sobre la experiencia en sí".

El resultado se repite en ciudades y monumentos de todo el mundo: largas colas para hacerse exactamente la misma fotografía frente al Coliseo de Roma, la Sagrada Familia o determinados templos de Bali. "Mismo escenario, misma pose, mismo ángulo", resumen.

"Estamos convirtiendo el mundo en un decorado"

La industria turística no ha tardado en adaptarse. Basta una búsqueda rápida en internet para encontrar ofertas de "Tour en Bali para Instagram" o "Tour en Barcelona para Instagram".

Enrique Espinel, COO de Civitatis, explica que este tipo de experiencias comenzaron a despegar entre 2018 y 2019, cuando "los propios operadores locales detectaron el interés por recorrer los lugares más fotogénicos".

Pero el fenómeno también genera cada vez más críticas. Alberto Rada, fundador de Madrid Photo Tour, sostiene que "hace 20 años la gente viajaba para conocer la ciudad a través de la cultura o la gastronomía", mientras que ahora "se hace más hincapié en visitar un sitio solo para hacerse fotos".

La madrileña Elena Rodríguez va incluso más allá: "Siento que estamos convirtiendo el mundo en un decorado". La joven recuerda cómo en Bali veía a turistas "vestidos de gala" esperando durante horas para fotografiarse en el templo de Pura Lempuyang "ignorando por completo el significado espiritual del sitio".

El auge de quienes buscan autenticidad

Frente al turismo más viral también empieza a crecer una reacción contraria. Cada vez más viajeros intentan evitar lugares saturados y buscan experiencias menos masificadas.

"Cuando veo que un destino se vuelve demasiado viral, me genera el efecto contrario", asegura Elena Rodríguez, que afirma que busca "autenticidad" y no lugares elegidos por influencers.

Desde SAÓ Viajes alertan además sobre las consecuencias de esta presión turística: "O viajamos de una manera más consciente o nuestros destinos no podrán soportar la presión a la que les estamos sometiendo".

Porque detrás de cada foto perfecta hay una realidad mucho menos amable: ciudades saturadas, expulsión de los vecinos de sus barrios, perjuicios a la fauna y flora, aumento de precios y sitios que acaban perdiendo su esencia y su identidad.