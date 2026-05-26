El juez Bosch enumera los tres datos claves del sumario del caso de Zapatero: dice el punto en el que se encuentra todo

El popular magistrado juez Joaquim Bosch estuvo este lunes en el programa La noche en 24 horas, el espacio de Xabier Fortes, para hablar de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra y todo lo que se conoció este lunes en el sumario.

"El sumario es relevante verlo porque corrobora aquellos aspectos que estaban en la resolución del juez instructor", comenzó diciendo el experto. El juez explicó que "siempre podía quedar la duda de si sus valoraciones se alejaban de los documentos de las propias diligencias previas", aunque reconoció que "hubiera sido extraño" porque el juez José Luis Calama tiene una "dilatada trayectoria y es experto en delitos económicos".

"Siempre es posible cometer errores, aunque yo sí que creo que hay correspondencia y los datos justifican la imputación de Zapatero y en ese sumario lo que vemos son tres datos indiciarios principales", remató.

Bosch, en primer lugar, detalló que "hay multitud de conversaciones entre directivos de Plus Ultra que dicen que hay que conseguir ese rescate como sea y que para ello hay que implicar a Zapatero y utilizar su influencia".

En el segundo punto subrayó con que también existen otras conversaciones con las que, indicó, "los empresarios lo identifican como el hombre de confianza, el testaferro o el hombre de paja de Zapatero, que es Julio Martínez, con reuniones y con toda una serie de acuerdos, tal y como hemos visto publicados los contratos con acuerdos económicos de pago a cambio del rescate".

"En tercer lugar hay una serie de pagos realizados de estos directivos de Plus Ultra primero al que consideran testaferro de Zapatero y después de Julio Martínez al propio Zapatero", concluyó Bosch.

"Estamos en la casilla de salida"

El magistrado comentó que "hay otras cuestiones que pueden ser más discutibles y opinables, pero estos son los tres datos indiciarios principales". "Advierto que estamos en la casilla de salida y no en la llegada", dejó claro.

Bosch apuntó que esto "no implica que haya un juicio y ni mucho menos una condena, pero sí que con estos datos no se puede descartar que Zapatero haya intervenido como interpreta el juez instructor".

"A partir de ahí la imputación era obligatoria desde una perspectiva jurídica, pero Zapatero tiene un margen de maniobra para su defensa que es muy amplio. Debe defenderse a capa y espada en la presunción de inocencia, que en este país está un poco de baja caída, y puede intentar desvirtuar esos indicios acreditando que Julio Martínez no era su testaferro y que los informes y facturas que emitió y realizaron sus hijas sí que se corresponden con servicios realizados", concluyó el magistrado.