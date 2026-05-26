En plena vorágine por el caso Zapatero, Javier Aroca recuerda esto sobre Rajoy y muchos toman nota

Novedades en el Caso Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su último informe sitúa el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su vivienda personal como los "núcleos de decisión" de la presunta red de tráfico de influencias que el dirigente socialista lideraría de una manera "casi invisible".

Además, lo que más está llamando la atención de este informe para los medios de comunicación son unas joyas que Zapatero tenía en una caja fuerte y de las que su portavoz autorizado, Luis Arroyo, ha dicho que son de la familia.

"Él quiere que se sepa que un experto las ha valorado entre 30.000 y 50.000 euros. No son las joyas de Sissi Emperatriz, como están diciendo. Hay una valoración", ha dicho este lunes Arroyo en la Ser sobre las famosas joyas.

"Honestamente no lo sé, tampoco sé si está colegiado, pero estamos hablando de fotografías dentro de un informe de la UDEF sobre joyas metidas en unos sobres. El delirio es tremendo y esto lo digo yo, no el presidente", le ha insistido a Aimar Bretos.

Tras ver todo lo que se ha montado con este caso, el tertuliano Javier Aroca ha puesto sobre la mesa lo poco diligente que han sido los jueces con otros expresidentes como Mariano Rajoy con tramas como Gürtel o Kitchen.

La opinión de Aroca

"Z es a Zapatero lo que M.Rajoy es a X. Ecuación en los exámenes a policía judicial aún sin resolver", ha dicho en X el tertuliano de TVE y de la cadena Ser.

Este lunes, el magistrado y experto en cooperación judicial internacional Ignacio González Vega explicó en La 1 un tema importante en esta trama que tiene que ver con el rescate de la aerolínea Plus Ultra: por qué la investigación la ha llevado a cabo la Policía Nacional y no la Guardia Civil.

El propio González Vega comentó que esto sucedió por un "simple motivo": la fuente que inicialmente tenía noticia de estos hechos se la proporcionó al cuerpo nacional de Policía y no a la Guardia Civil.