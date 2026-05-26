"No son las joyas de Sissi Emperatriz": el portavoz de Zapatero desvela el valor de las joyas de su caja fuerte

El consultor de comunicación Luis Arroyo está ejerciendo como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que justo hace una semana se convirtió en el primer mandatario español imputado, en este caso, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Anoche, en una entrevista concedida al programa Hora 25, de la Cadena SER, Arroyo explicó la versión del exlíder socialista, tras conocerse detalles del sumario judicial y de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que incluyeron el registro de su oficina, donde se intervinieron carpetas con documentación, discos duros y un centenar de piezas de joyería en una caja fuerte.

Y es esa caja la que está acaparando la atención en las últimas horas. ¿Qué tiene, de dónde vienen esas joyas? El también sociólogo ha sido rotundo: "Él quiere que se sepa que un experto las ha valorado entre 30.000 y 50.000 euros. No son las joyas de Sissi Emperatriz, como están diciendo. Hay una valoración".

Al ser preguntado por el experto que ha realizado esa estimación, no ha podido aportar detalles: "Honestamente no lo sé, tampoco sé si está colegiado, pero estamos hablando de fotografías dentro de un informe de la UDEF sobre joyas metidas en unos sobres. El delirio es tremendo y esto lo digo yo, no el presidente", sostuvo a Aimar Bretos.

El rector del Ateneo de Madrid quiso delimitar inicialmente cuál es su papel actual, al asegurar: "Expreso de manera autorizada las conversaciones que he tenido con él y cuando se me requiere alguna información pues puedo trasladarla. Creo plenamente en la inocencia del presidente". Asimismo, matizó que no habla estrictamente "por boca de Zapatero".

Consultado sobre la situación anímica del político leonés ante la investigación judicial y también la de su entorno íntimo, el portavoz afirmó que "el presidente Zapatero le ha plantado cara a George W. Bush hijo en la guerra de Irak, ha negociado con ETA y ha logrado el fin de la violencia de ETA en España, ha afrontado la crisis financiera más grave que hemos tenido; por tanto, no es un señor que se meta debajo de la mesa ante una dificultad".

"No es un señor que se meta debajo de la mesa ante una dificultad"

A pesar de ello, reconoció que "es muy desagradable ver cómo te destripan tus relaciones personales, las cuentas bancarias de tus hijas, el dinero que ingresas... Es muy desagradable. Y sobre todo cuando la UDEF, que no el juez, la UDEF, trata de identificarte con el capo di tutti capi". Por este motivo, ha añadido que el expresidente "está, no sé si la palabra es preocupado, pero desde luego está concernido con hacer una buena defensa el día dos o cuando toque delante del juez".

Respecto a si la defensa de Zapatero prevé solicitar un aplazamiento de su comparecencia tras revelarse el sumario, Arroyo ha indicado que "es su abogado el que tiene que decidir si tiene o no tiempo, es el martes que viene", agregando que "el presidente Zapatero quisiera poder expresarse ante los medios de comunicación como dijo en su famoso comunicado, pero entiende perfectamente que lo primero es su señoría. Es de primero de procesal no andar por ahí antes de que el juez te escuche".

"Es muy desagradable ver cómo te destripan tus relaciones personales, las cuentas bancarias de tus hijas, el dinero que ingresas..."

El origen y valor de las joyas de la caja fuerte...

Uno de los puntos clave de la entrevista giró en torno al centenar de joyas halladas en el registro de la oficina del expresidente. Al respecto, Arroyo enfatizó: "Son joyas de herencias tanto de su familia como la de su mujer y de regalos, son joyas que alguien ha valorado entre 30.000 y 50.000 euros". El portavoz ha recordado que el análisis se está realizando a partir de imágenes: "Tengamos en cuenta que estamos hablando de fotografías dentro de un informe de la UDEF".

Del mismo modo, Arroyo contextualizó la situación patrimonial y de vivienda del matrimonio, explicando que "el presidente y su esposa venden su casa por lo que pueden cancelar la hipoteca que tenían" y criticó que "en el informe solo consta la cancelación de la hipoteca pero no el ingreso de la venta de la casa". Añadió que posteriormente "compran el solar de una finca y mientras tanto, que es ahora, viven de alquiler".

... y las bolsas de Julio Martínez

Durante la entrevista, se interpeló al portavoz sobre los 286.000 euros en efectivo hallados en diversas estancias de la vivienda de Julio Martínez (en una bolsa de golf, un radiador o la encimera), calificando la situación de "apestosa". Arroyo ha respondido: "Yo entiendo, claro, es apestoso. Yo no tengo 300.000 euros en casa, pero yo no puedo poner la mano en el fuego por mis amigos. Yo seré responsable de lo que yo le haya facturado a un amigo, por supuesto. Pero lo que haga mi amigo después".

"Yo entiendo, claro, es apestoso. Yo no tengo 300.000 euros en casa, pero yo no puedo poner la mano en el fuego por mis amigos"

Al preguntarle si Zapatero sigue confiando en la inocencia de este, el portavoz ha manifestado: "Esto no lo sé. Yo no he hablado de su amigo con él, excepto de que el presidente no es responsable de otras actividades de quienes ni siquiera sé si es su amigo". Remarcó, de paso, que el exjefe del Ejecutivo "no es responsable de las actividades que desarrollara su amigo en ningún caso; será responsable de lo que él haya facturado a una empresa, o en todo caso de lo que hayan facturado las hijas".

Finalmente, Arroyo defendió anoche las labores profesionales que desempeñan las hijas de Zapatero en el marco de sus negocios compartidos, argumentando que "él trabaja con sus hijas; lo ha explicado anteriormente. Sus hijas eran las responsables de trabajos relevantes dentro del trabajo de Zapatero, como la organización de sus viajes; el trabajo de las hijas del presidente era continuidad de la actividad del presidente".

Para restar carácter de excepcionalidad a esta estructura laboral, ha evocado otros precedentes políticos afirmando que "yo no creo que nadie pueda decir que eso es un escándalo. El presidente [Felipe] González tiene una sociedad con sus tres hijos. El presidente [José María] Aznar tiene una sociedad conocida con su esposa y nadie ha cuestionado nada". Concluyó con un mensaje de respaldo absoluto a la legalidad de los ingresos familiares: "Zapatero defiende que su actividad, tanto la remunerada como la no remunerada, son legales y yo le creo".