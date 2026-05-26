Le pide perdón a su compañera de piso en Austria por despertarse pronto y hacer ruido y su respuesta es significativa

Ignis es una joven española que está trabajando en Austria y que en sus redes sociales (@ignis.com) ha contado una conversación que tuvo con su compañera de piso australiana y que eso le hizo tener un choque cultural.

"Yo sabía que en Australia el horario era totalmente diferente a España. Y más o menos pensaba a lo que me enfrentaba, pero no, no, no, no. Uno de mis primeros shocks culturales fue con mi compañera", ha relatado al principio del vídeo.

En una conversación con su compañera de piso, le pidió perdón porque un día tenía que levantarse a las 5:30 horas porque tenía que ir a trabajar y que iba a hacer algo de ruido al prepararse el desayuno. Su horario ya empezaría así desde entonces: "Yo quería avisarla porque en España, para mí, es un horario supertemprano y ponerte con la tostadora, la cafetera y todas esas cosas a las cinco y media de la mañana... Mejor avisar".

"Tiene sentido que todo sea más temprano"

Sin embargo, la compañera le puso cara de póker y con cara de: "¿Estás de broma?". Algo que le chocó mucho a Ignis: "Me quedé ahí parada pensando que me está examinando demasiado, no sé qué situación está pasando aquí". Al final, le dijo: "No, si esa hora es supernormal, yo me despierto a las cinco".

"Ah, vale, perdona. Claro, ya empieza a tener sentido que los supermercados abran a las siete y cierren a las seis (de la tarde), si la mayoría de las personas se despiertan a las cinco y media, tiene sentido que todo sea más temprano", ha concluido.

De las reacciones que han surgido, dos de ellas han sido españolas, que también han vivido en Austria y que tuvieron el mismo choque cultural, al que se acabaron adaptando: "Todos llegan a la oficina a las 5:45 de la mañana. Muchos ya están a las cuatro despiertos para preparsrse".

"Cuando voy a España de vacaciones, el jet lag es real", ha expresado con cierta ironía Diana Espinosa.