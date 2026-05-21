Ocho prendas y accesorios que puedes comprar en SHEIN y que te salvarán los 'looks' de verano

El verano está a la vuelta de la esquina y es el momento perfecto para lucir los estilismos más coloridos y fresquitos del año. Para muchos, este momento es el de evaluar cómo está el armario y si es necesario añadir alguna prenda o accesorio para dar la bienvenida a las temperaturas cálidas, los días largos y las tardes de playa.

Es el momento de tejidos como el lino, de prendas relajadas y de estampados tropicales. En SHEIN se pueden encontrar ropa y accesorios que encajan con diferentes estilos en verano. Por ejemplo, si prefieres un estilo más tropical y atrevido, puedes hacerte con prendas con estampados de flores, frutas o motivos marineros como las estrellas de mar.

Destaca por ser un estilo lleno de color y que permite lucir looks más dinámicos durante esta época del año que suele asociarse a la diversión o pasar un buen rato.

Varias prendas y accesorios de estética tropical SHEIN

Por el contrario, si tu estilo es más relajado o playero, en SHEIN también hay miles de opciones para que puedas renovar tu armario de verano. Desde prendas que recuperan la elegancia de la estética marinera que no pueden faltar en verano, hasta tejidos como el lino o el punto.

Basta con bucear en la web durante un rato para encontrar colores como el azul, el blanco o el rojo, además de estampados de rayas o prendas de doble botonadura que evocan los uniformes marineros.

Solo hace falta introducir en el buscador las palabras vibes veraniegas para descubrir cientos de prendas, zapatos, bolsos o sombreros de playa. Hemos seleccionado algunos de los modelos más atractivos de ambos estilos para hacerte la vida un poco más fácil.

Sombrero de rayas de colores

Sombrero de rayas de colores SHEIN

Disfrutar del sol está bien pero hacerlo con cuidado es importante. Por eso este sombrero estilo pescador de rayas de colores es el complemento perfecto para llevar en el bolso todo el verano, especialmente en días de playa o piscina. Puedes comprarlo por 7,90 euros.

Sandalias de estampado floral

Sandalias florales SHEIN

Los años 2000 están de moda y la estética de fantasía seguirá muy presente este verano. Si quieres sumarte a esta tendencia, estas sandalias amarillas con una flor son la opción perfecta. Puedes comprarlas por 13,74 euros.

Bolso de paja para la playa

Bolso de colores de playa SHEIN

En las jornadas de playa o piscina no puede faltar un buen bolso de playa para guardar todo lo necesario. Este, elaborado en diferentes colores vibrantes, es perfecto para utilizar todo el verano. Puedes comprarlo por 13,18 euros.

Bikini azul eléctrico

Bikini azul SHEIN

En los últimos años los bikinis y bañadores negros han sido tendencia, pero el color siempre será el rey de la ropa de baño y este bikini azul eléctrico, uno de los tonos de la temporada, lo demuestra. Puedes comprarlo por 9,49 euros.

Short de ganchillo

Short de ganchillo SHEIN

¿Hay algo mejor que un pantalón corto para ir a la playa? Probablemente no y este modelo de ganchillo en color naranja es perfecto para dar un poco de alegría a cualquier estilismo. Puedes comprarlo por 18,31 euros.

Pañuelo azul

Pañuelo azul SHEIN

Los pañuelos se han convertido este año en uno de los accesorios indispensables de cualquier armario. Este en azul y de inspiración marinera es perfecto tanto para cubrirse el pelo en la playa como para anudárselo al cuello al salir a cenar. Puedes comprarlo aquí por 1,33 euros.

Collar de conchas

Collar de conchas SHEIN

El verano es el momento perfecto para añadir un poco de fantasía a cualquier estilismo, y para eso este collar con piezas inspiradas en la fauna marina es la opción ideal. Puedes comprarlo por 6,98 euros.

Cuello marinero

Cuello marinero SHEIN

Este cuello de inspiración marinera en tonos azul y blanco es la alternativa perfecta para levantar un look sencillo, colocándolo por ejemplo por encima de una camiseta blanca. Puedes comprarlo por 3,66 euros.