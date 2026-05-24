Silicon Valley enciende el debate sobre el coste real de la IA: un solo empleado de OpenAI ha gastado 1,3 millones de dólares en tokens en solo 30 días

Logotipo de OpenAI en un smartphone colocado sobre el teclado de un ordenador.

Peter Steinberger está en una ola de gastos simbólicos. Este viernes, el creador de OpenClaw y empleado de OpenAI, publicó una captura de pantalla en redes sociales que ha acaparado titulares en los medios de comunicación. En ella se podía comprobar sus datos de la aplicación CodexBar, una herramienta que muestra el gasto en tokens en diferentes herramientas de codificación con IA.

El magnate se había gastado más de 20.000 dólares al día. Es decir, en 20 días, Steinberger había gastado 1,3 millones de dólares en tokens en la API de OpenAI, según la imagen recogida por Business Insider.

El precio de la IA

Si algo demuestra la publicación de Steinberger es lo costoso que puede llegar a ser el uso intensivo de la IA, y de cómo el acceso a la computación gratuita se ha convertido rápidamente en un punto de venta en las guerras de talento de la IA.

Los billetes de tokens altos también están de moda mientras la cultura tokenmaxxing sigue arrasando en Silicon Valley. OpenAI es una de las muchas empresas que, según se informa, tiene una tabla de clasificación competitiva en tokens.

¿Una estrategia de marketing?

Algunos usuarios de redes sociales atribuyeron la captura de pantalla de Steinberger a una forma de marketing que podría incentivar a otros a gastar más. "No has enviado nada", escribió un usuario. “Parece que tienes una definición muy particular de nada”, respondió Steinberger.

Asimismo, enumeró una variedad de habilidades en las que gasta esos tokens: la IA escucha sus reuniones y empieza a trabajar basándose en lo que dice. También revisan comentarios para detectar spam. "Toda esa automatización nos permite llevar este proyecto con una estructura extremadamente ligera", aseguró Steinberger.

Más tarde volvió a publicar en X para reconocer que la gente estaba “flipando con mi gasto en IA”. Escribió que estaba intentando responder a la pregunta: "¿Cómo construiríamos software en el futuro si los tokens no importaran?”

Muchos de sus seguidores en la red social se han sentido impresionados con el dinero que gasta en tokens al mes. Su proyecto, califican, no puede considerarse como "austero". Pero la cifra podría ser incluso mayor. A uno de los usuarios respondió que el precio que aparecía en la captura de pantalla era correcto "al menos en esta cuenta".