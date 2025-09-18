Cucurella vuelve a conquistar a todos hablando, entre lágrimas, de su hijo con TEA

Marc Cucurella se descubrió como la estrella más mediática de la selección durante la Eurocopa 2024, además de por cualidades como futbolista, por su canción, su melena y sus bromas. Y gracias a su fama, descubrimos también su faceta más personal, como padre de un niño con trastorno del espectro autista (TEA). De la especial condición de su hijo mayor habló con sinceridad en el podcast de fútbol La media inglesa, el pasado mes de enero, y sus declaraciones dieron para numerosos titulares que elogiaban sus palabras por visibilizar este trastorno.

Ahora lo ha vuelto a hacer y su mensaje ha emocionado a todos al hablar de su hijo mayor. Fue durante una entrevista con Pau Brunet, un niño diagnosticado de autismo de alto funcionamiento que se ha convertido en divulgador sobre el espectro autista.

La entrevista discurre distendida, hablando de fútbol y de la vida y cuidados que requiere su hijo, hasta que Pau le pregunta: "¿Cuál es el gol más emocionante que te ha marcado tu hijo, que te hizo llorar de alegría?". Es entonces cuando el futbolista no puede evitar que sus lágrimas asomen y durante unos segundos se permite llorar sin complejos. "Es como la primera vez que hago esto, que hablo de esto, que para mí es un tema muy personal, muy difícil", explica Cucurella.

"Me hace sufrir porque a veces no sé cómo lo podemos ayudar, ¿sabes? Y sobre todo cuando lo veo que está mal me hace sufrir y es un tema que me pone bastante sensible", reconoce muy emocionado.

Miles de personas han sido las que han aplaudido en redes sociales la sinceridad y sensibilidad de Marc Cucurella en esta entrevista.