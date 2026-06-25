De Danny Ocean a Carlos Baute: los famosos se vuelcan a ayudar tras el doble terremoto de Venezuela

Venezuela vive una situación extrema después del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2, conocido como "doblete sísmico", que ha sacudido el centro del país, incluyendo la zona de Caracas, ha generado una situación total de horror y caos.

La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha declarado poco después del incidente el "estado de emergencia" y ha asegurado que se "activaban todos los recursos de emergencia previstos en la Constitución para hacer frente a una situación excepcional". Según las primeras cifras oficiales, habría habido al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", ha señalado Rodríguez sobre los impactos del doble terremoto, del que se prevén que las víctimas vayan aumentando y cuyos daños materiales y la infraestructura todavía son difíciles de cuantificar.

Para facilitar las labores de información y comunicación, son varios los rostros conocidos venezolanos que han querido mandar su apoyo a través de sus redes sociales. Un ejemplo de ello es el cantante Carlos Baute, quien ha anunciado que pone sus redes sociales, su disposición de los afectados y sus familiares.

"Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Que tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza. i alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias", ha escrito en su post de Instagram, donde ha compartido varios vídeos del desastre.

Por su parte, el artista y productor Danny Ocean también ha compartido un post donde ha pedido a sus seguidores que "no den información falsa". "Respeten el espacio y el momento. No comentes si no vas a ayudar con información!", ha señalado en su post, donde ha abierto los comentarios a personas que necesiten ayuda y que estas especifiquen la ubicación concreta.

La influencer Lele Pons también ha compartido el mismo mensaje de Ocean y ha comenzado a compartir en sus stories información que le han mandado sus seguidores, quienes buscan a familiares o piden ayuda en determinadas zonas del país.