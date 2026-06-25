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De Danny Ocean a Carlos Baute: los famosos se vuelcan a ayudar tras el doble terremoto de Venezuela
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Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez reporta, al menos, 32 fallecidos y más de 700 heridos
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De Danny Ocean a Carlos Baute: los famosos se vuelcan a ayudar tras el doble terremoto de Venezuela

Varios artistas venezolanos han puesto sus redes sociales a disposición de personas que busquen información de familiares, allegados o para difusión de comunicados para no caer en la desinformación.

Marina Prats
Marina Prats
Carlos Baute en la fiesta de 'Persona del año' de Vanity Fair en 2025
Carlos Baute en la fiesta de 'Persona del año' de Vanity Fair en 2025Getty Images

Venezuela vive una situación extrema después del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2, conocido como "doblete sísmico", que ha sacudido el centro del país, incluyendo la zona de Caracas, ha generado una situación total de horror y caos. 

La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha declarado poco después del incidente el "estado de emergencia" y ha asegurado que se "activaban todos los recursos de emergencia previstos en la Constitución para hacer frente a una situación excepcional". Según las primeras cifras oficiales, habría habido al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", ha señalado Rodríguez sobre los impactos del doble terremoto, del que se prevén que las víctimas vayan aumentando y cuyos daños materiales y la infraestructura todavía son difíciles de cuantificar.

Para facilitar las labores de información y comunicación, son varios los rostros conocidos venezolanos que han querido mandar su apoyo a través de sus redes sociales. Un ejemplo de ello es el cantante Carlos Baute, quien ha anunciado que pone sus redes sociales, su disposición de los afectados y sus familiares.

"Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Que tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza. i alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias", ha escrito en su post de Instagram, donde ha compartido varios vídeos del desastre.

Por su parte, el artista y productor Danny Ocean también ha compartido un post donde ha pedido a sus seguidores que "no den información falsa". "Respeten el espacio y el momento. No comentes si no vas a ayudar con información!", ha señalado en su post, donde ha abierto los comentarios a personas que necesiten ayuda y que estas especifiquen la ubicación concreta. 

La influencer Lele Pons también ha compartido el mismo mensaje de Ocean y ha comenzado a compartir en sus stories información que le han mandado sus seguidores, quienes buscan a familiares o piden ayuda en determinadas zonas del país.

Marina Prats
Marina Prats
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga (UMA) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, ha colaborado con diversas webs culturales y ha trabajado como coordinadora de proyecto en la VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. Desde 2017, en la sección de Life (antes Tendencias) de El HuffPost escribe sobre música, cultura y entretenimiento, pero también sobre feminismo y sobre el colectivo LGTBIQ+.

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