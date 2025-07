El calvario de Sonia, de Sonia y Selena, tras romperse una prótesis de pecho: "Estaba en una situación horrible"

Este año, Sonia y Selena volvieron a la palestra después de su participación en el Benidorm Fest con su tema Reinas. Aunque no lograron clasificarse para la final de la preselección de RTVE para Eurovisión, ambas han vuelto a recorrer los escenarios de toda España e incluso estuvieron presentes en la multitudinaria fiesta de Los Javis.

Sin embargo, en las últimas semanas, la salud de Sonia no ha acompañado. "Hace un mes me hice una mamografía y salió que tenía la prótesis rota y que mejor que no coja aviones. 8.000 euros me va a costar", reveló hace unas semanas en el programa Els teloners de RAC 1.

En teoría, se trataba de una operación muy sencilla que se iba a solucionar el pasado 28 de mayo. No obstante, la artista de Yo quiero bailar no ha dejado de sufrir complicaciones.

El pasado 1 de julio visitó el plató de TardeAR (Telecinco) donde reveló el calvario que ha estado viviendo. "Parecía una broma y parecía que iba a ser una operación muy sencilla, pero no ha sido así", dijo. "Llevo un mes arrastrando todo lo que es salir de quirófano… Tuve que estar ingresada unos días y luego nada más salir actué para mi público gay. En ese momento dije 'yo puedo, yo puedo", señaló.

A esto se sumaron los primeros bolos veraniegos así como algunos conciertos de celebración del Orgullo por toda España. "Cada semana había conciertos y aceptaba continuar, pero el cuerpo me petó. Tenía la tensión muy baja... Fuimos hasta al cumpleaños de Los Javis, pero estaba en una situación horrible. No aguantaba ni estar de pie. Estaba muy mal, estaba en una situación horrible", recordó.

El día de San Juan, el pasado 24 de junio, tuvo que ir al hospital de nuevo de urgencia: "Me salía un seroma para fuera. Esto es una desgracia. Los doctores me dijeron que tenía que parar".

No obstante, aunque sigue en tratamiento y tomando antibióticos, asegura que estarán este fin de semana en una de las fiestas con motivo del Orgullo LGTBIQ+. "El viernes que viene estamos 'dándolo todo' en Madrid. Ahora estoy tomando antibióticos. Están analizando a ver qué pasa", ha indicado y ha recalcado que lo que más la anima es "el público".