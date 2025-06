Kanye West se cambia el nombre por segunda vez

El cantante Kanye West cambió su nombre en 2018 para pasar a llamarse Ye, algo que tres años después modificó también legalmente.

No contento con eso, al parecer el rapero ha vuelto a modificar su nombre. Page Six asegura que ha tenido acceso a documentos oficiales en los que su director financiero se refiere a él como Ye Ye.

"En la documentación anterior de West, su nombre figuraba como Ye West. Sin embargo, sus empresas, como Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC y Getting Out Our Dreams Inc., incluyen su nuevo apodo bajo el nombre de 'manager o miembro", recoge la publicación.

Por el momento, el artista no ha comunicado públicamente este cambio de nombre. En 2018, cuando optó por Ye, explicó que quería algo que coincidiera con su "energía".

"Creo que ‘ye’ es la palabra más comúnmente utilizada en la Biblia, y en la Biblia significa ‘tú’. Así que soy tú, soy nosotros, es nosotros", dijo entonces.