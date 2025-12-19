Kristin Cabot, la mujer del vídeo viral de la 'kiss cam' de Coldplay rompe su silencio tras el acoso sufrido: "Tomé una mala decisión"

Fue una de las imágenes del verano y prácticamente del año. La pillada del CEO de Astronomer, Andy Byron, y la responsable de RRHH de la empresa, Kristin Cabot, en la kiss-cam del concierto de Coldplay el pasado 16 de julio en Boston (Massachusetts, EEUU) se convirtió en apenas horas en viral, en carne de meme, con terribles consecuencias para sus protagonistas, ambos aún casados con sus parejas.

En las imágenes se veía cómo Byron bailaba abrazado a Cabot durante el concierto hasta que fueron captados por las cámaras y se escondieron delante de todo el estadio. "Uy mira a esos dos: O están teniendo una aventura o son muy tímidos", dijo Chris Martin al ver las imágenes en las pantallas del estadio.

Sin embargo, la escalada del incidente solo hacía más que empezar y se llamó Coldplaygate. Se empezó a hablar de una infidelidad y de la mala imagen que daba que el CEO de la empresa estuviese en esa actitud con una empleada. Byron presentó la renuncia a su empresa, que a su vez anunció también la salida de Cabot.

Ahora, ella ha roto su silencio en una entrevista con The New York Times sobre lo que le supuso y todavía le suponen estas imágenes. "Me convertí en un meme, pasé a ser la directora de recursos humanos más denigrada de la historia", ha señalado en su charla con el diario estadounidense, donde ha recordado que, aunque estaba separada, las imágenes le hicieron iniciar también los trámites de divorcio.

"Ha sido como una letra escarlata; la gente borró todo lo que había logrado en mi vida y conseguido en mi carrera. Esto no puede ser la última palabra", ha señalado y ha recordado que fue acosada públicamente e incluso acusada de haber llegado a su puesto por "haberse acostado" con el jefe.

"Ha sido como una letra escarlata; la gente borró todo lo que había logrado en mi vida y conseguido en mi carrera. Esto no puede ser la última palabra"

Según ha detallado, ella y Byron tenían muy buena relación, pero no sentimental y ambos habían hablado de la ruptura que estaban atravesando con sus respectivas parejas, pero recuerda que su reacción no fue así en un primer momento por su vínculo, sino porque en el concierto estaba presente el que sería su exmarido. "Mi reacción inmediata fue: ‘¡Joder, Andrew [su expareja] está aquí [...] Estaba preocupada de avergonzarlo. Él es una persona increíble y no se merece eso", ha recordado, aunque poco después le vino otro pensamiento a la mente: "Dios mío, Andy es mi jefe".

Cabot ha admitido su error: "Tomé una mala decisión, me eché un par de High Noons [bebida con alcohol], bailé y me comporté inapropiadamente con mi jefe. Y no es nada. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar". De hecho, ella y Byron fueron a su apartamento a meditar qué decisión tomar y escribir un e-mail a la junta directiva de la empresa. Desde entonces, ha revelado que su trato ha sido mínimo.

Lo que no ha aceptado es lo que vino después, una oleada de acoso que recibió incluso amenazas de muerte y que tuvo graves consecuencias en su relación con sus hijos, que llegaron a avergonzarse de ella. "Quiero que mis hijos sepan, que se pueden cometer errores y meter la pata. Pero no tienen por qué amenazarlos con matarlos por ellos", ha añadido.

Asimismo, ante las críticas recibidas Cabot ha enfatizado en su charla con The New York Times que ella ha llegado al puesto por su trabajo y que ha tenido que hacer frente a casos de acoso sexual laboral, pero en Astronomer no sucedía. "Pasé gran parte de mi carrera quitándome las manos de encima", ha asegurado.

Aunque apunta a que el odio recibido durante estos meses no ha sido solo por parte de hombres. "Lo que he visto estos últimos meses me hace más difícil creer que todo se deba a que los hombres nos frenan", ha señalado. "Creo que nos estamos frenando enormemente al menospreciarnos mutuamente", ha añadido.

Del silencio de Andy Byron al humor de Chris Martin

Por su parte, Andy Byron ha guardado silencio desde lo sucedido. Eso sí, unas imágenes difundidas por el Daily Mail el pasado mes de septiembre apuntan a que él continúa con su mujer haciendo su vida normal, eso sí, no se le conoce un nuevo puesto de trabajo, ya que Astronomer le sustituyó tras su renuncia.

El que sí que ha hablado largo y tendido sobre el incidente ha sido Chris Martin, que se refirió al incidente en un concierto el pasado mes de agosto en Kingston upon Hull (Reino Unido).

"Llevamos haciendo la kiss-cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes", dijo ante el público, lanzando una advertencia: "Si alguien no quiere salir que se agache, vamos a hacer la maldita cámara".